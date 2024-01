ANALYSE-FLASH: Citigroup senkt Ziel für Infineon auf 53 Euro - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Infineon vor der Berichtssaison zum vierten Quartal von 55 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Gardiner rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie eher mit einer Bestätigung bisheriger Trends im europäischen Tech-Hardware-Bereich als einem Wendepunkt. Entgegen einer am Markt befürchteten Korrektur glaubt er daran, dass sich die Geschäfte mit Power-Halbleitern robust entwickelt haben. Die Bestellungen bei Chipbranchen-Ausrüstern sollten sich derweil allmählich erholen. Besonders überzeugt ist er von STMicroelectronics./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2024

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2024 / 00:00 / ET

dpa-AFX Broker

