EQS-News: Der neue Macan kommt – mit geschärftem Design

Der neue Macan kommt – mit geschärftem Design



22.01.2024 / 09:05 CET/CEST

Vollelektrisches SUV feiert Weltpremiere in Singapur

Livestream am 25. Januar ab 12:30 Uhr (MEZ) im Porsche Newsroom

Interview mit Chefdesigner Michael Mauer Porsche präsentiert am Donnerstag, 25. Januar 2024 den neuen vollelektrischen Macan. Die zweite Generation des erfolgreichen SUV wird in Singapur enthüllt, die Weltpremiere wird im Porsche Newsroom live übertragen. Michael Mauer, Leiter Style Porsche, gibt vorab einen Einblick in den Designprozess.



Stuttgart. Kurz vor der Weltpremiere des neuen Porsche Macan spricht Michael Mauer über die Herausforderung, das bekannte Design des erfolgreichen SUV weiterzuentwickeln. „Der neue Macan ist das erste Modell, das wir aus einer bestehenden, etablierten Produktidentität heraus elektrifizieren“, sagte der Leiter von Style Porsche. Für ihn muss „jeder neue Sportwagen ganz klar als Teil der Porsche Produktfamilie und jeweiliges Modell zu erkennen sein, muss jedoch auch als ,der neue‘ wahrgenommen werden“. Für die Marke Porsche sei diese ästhetische Konsistenz sehr wichtig. Dabei genau die richtige Balance zwischen „typisch Porsche“ und „innovativ“ zu finden, sei eine teils schwierige Aufgabe, so der Designer.



Neuer Antrieb bietet Freiheitsgrade und Herausforderungen zugleich

Der Wechsel vom Verbrennungsmotor zum rein elektrischen Antrieb im Macan war für das Team von Style Porsche sowohl Herausforderung als auch Chance. „Grundsätzlich sind die technischen Voraussetzungen des Autos immer ganz entscheidend. Das fängt bereits in einer sehr frühen Phase mit dem Packaging an – also mit der Anordnung verschiedener Komponenten im Auto. Das Packaging ist für die grundsätzliche Proportion entscheidend – die Porsche-typische Flyline wäre nicht mit jeder Anordnung umsetzbar“, so Mauer. Der elektrische Antrieb bietet hier neue Freiheitsgrade und Herausforderungen zugleich: „Der Wegfall des massiven Motorblocks erlaubt uns eine stärkere Ausprägung der typischen Topografie auf der Fronthaube. Zugleich benötigt die nach wie vor recht massive Batterie viel Platz und würde gegebenenfalls das prägende Breiten-Höhenverhältnis stören. Natürlich spielt auch die Aerodynamik in Bezug auf die Reichweite bei einem elektrischen Sportwagen eine große Rolle.“ Der Erfolg der engen Zusammenarbeit von Designern und Aerodynamikern lässt sich an einer Zahl ablesen: Mit einem Luftwiderstands-beiwert von 0,25 zählt der vollelektrische Macan zu den strömungsgünstigsten SUVs.



Generell habe man sich bei Porsche entschieden, die elektrischen Modelle formal nicht völlig von den Verbrenner-Sportwagen zu unterscheiden, erklärt Michael Mauer: „Porsche bleibt Porsche – auch ein elektrischer Porsche ist der Sportwagen im Segment. Aus diesem Gedanken heraus ist es logisch, dass wir unsere etablierte Porsche Design-DNA nicht aufgeben.“ Der Chefdesigner ist überzeugt, dass dies auch beim ersten vollelektrischen SUV des Stuttgarter Sportwagenbauers klar erkennbar ist: „Auch der neue Macan ist auf den ersten Blick ganz klar als Porsche und als Macan zu erkennen. Wir haben die Proportion, die den Sportwagen in diesem Segment für Porsche definiert, grundsätzlich beibehalten. Sowohl im Interieur als auch Exterieur ist das Design weiter geschärft – der Neue wirkt noch sportlicher und dynamischer.“



Interview und Livestream der Weltpremiere im Porsche Newsroom

