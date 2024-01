EQS-News: Instant Group AG: Rückkauf eigener Aktien zur Bedienung von Mitarbeiteroptionen

EQS-News: INSTANT GROUP AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Instant Group AG: Rückkauf eigener Aktien zur Bedienung von Mitarbeiteroptionen



22.01.2024 / 08:50 CET/CEST

Instant Group AG: Rückkauf eigener Aktien zur Bedienung von Mitarbeiteroptionen



Der Vorstand der Instant Group AG (ISIN DE0005418404 - Börse Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Berlin, Stuttgart, München) wird (vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats) von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20.2.2019 zum Rückkauf eigener Aktien Gebrauch machen. Im Rahmen des Rückkaufangebots sollen bis zu 60.000 eigene Aktien (dies entspricht bis zu 10 % des Grundkapitals) zum Preis von EUR 3,- je Aktie durch Angebot an alle Aktionäre zurückgekauft werden.



Die zurückgekauften eigenen Aktien sollen voraussichtlich vollumfänglich zur Bedienung von Mitarbeiteroptionen im Rahmen des Aktienoptionsplanes 2020 verwendet werden. Diese Optionen können nach einer Wartezeit von vier Jahren ab Mai 2024 erstmalig ausgeübt werden.



Für den Fall, dass die Zahl der Aktien, die die Gesellschaft im Rahmen dieses Rückkaufangebots erwerben möchte, zu gering ist, um sämtliche Verkaufswünsche zu bedienen, beabsichtigt der Vorstand der nächsten ordentlichen Hauptversammlung die Beschlussfassung eines weiteren Aktienrückkaufs vorzuschlagen.



Über die Instant Group:

Die INSTANT GROUP AG ist seit 25 Jahren am Kapitalmarkt tätig, hält wachstumsorientierte Beteiligungen und organisiert über die INSTANT IPO SE direkte, zeitsparende Börseneinführungen.



Die INSTANT IPO SE (



Kontakt:

INSTANT GROUP AG

Poststr. 2-4

60329 Frankfurt am Main

Tel.: 069/34866945



E-Mail: info@instant.group

Internet:



ISIN: DE0005418404

WKN: 541840



Börsen: Düsseldorf (Primärmarkt), Freiverkehr Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart









