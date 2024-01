Trading-Chance Porsche AG: Zeit für einen antizyklischen Long-Trade?

Werbung

Dass das Jahr 2024 für die Automobilindustrie eher schwierig wird, hat man am Aktienmarkt bereits eingepreist. Die Aktien der Autobauer, die bis zum vergangenen Sommer stark gelaufen waren, stehen seit Monaten unter Druck. Wenn es da um Übertreibungen und die Chance auf scharfe Gegenbewegungen nach oben ginge, stünde die Aktie der Porsche AG in der ersten Reihe: Eine Trading-Chance Long.

Als die Aktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Vorzugsaktie (also das Unternehmen, das tatsächlich die Porsche-Fahrzeuge baut, nicht die Porsche Holding) Ende September 2022 zu 82,50 Euro an die Erstzeichner ausgegeben wurde, dachten viele, dass da noch sehr viel Luft nach oben sei. Und in der Tat legte der Kurs bis zum Sommer 2023 auf bis zu 120,80 Euro zu. Doch seither geht es abwärts – und das gewaltig. So sehr, dass man jetzt von einer bärischen Übertreibung sprechen könnte. Und bei Übertreibungsphasen eine Gegenposition einzunehmen, ist für risikofreudige Trader eine ihrer liebsten Übungen.

Druck wird es geben … aber ob er so extrem ausfällt, wie die Aktie es einpreist?

Dass die aktuelle Situation auf die Absatzchancen und die Preise der Automobilhersteller drückt, ist seit einigen Monaten immer deutlicher erkennbar. Entsprechend haben viele Analysten ihre Kursziele für Automobil-Titel gesenkt, so auch für Porsche. Indes denken nicht alle Analysten so, was man daran erkennt, dass die Kurszielspane von 80 bis 124 Euro reicht und JPMorgan gerade erst sein Kursziel von 120 Euro in der vergangenen Woche bestätigte, während Barclays heute mit 80 Euro das niedrigste aller derzeitigen Kursziele ausgab. Nachrichten vom Unternehmen gab es in den vergangenen Tagen nicht, dementsprechend wurden beide Kursziele unter den gleichen Voraussetzungen ausgegeben, aber mit einer anderen Sicht auf die Chancen der Porsche AG.

Im Gegensatz zu den sogenannten „Massen-Herstellern“ hat Porsche den Vorteil einer solventen und treuen Kundschaft. Und auch, wenn China als wichtiger Absatzmarkt 2023 deutlich weniger Verkäufe auswies als im Vorjahr: Dafür stiegen die Verkäufe in den USA, die China als Region mit den meisten verkauften Fahrzeugen überholten. Dem gegenüber steht ein Aktienkurs, bei dem man auf diesem Level langsam unterstellen könnte, dass hier bereits ein Worst Case Szenario eingepreist ist.

Überverkaufte Aktie preist bereits ein äußerst bärisches Umfeld ein

Sicher, schlimmer geht immer, was Abwärtstrends angeht, daher muss, wer die Chance einer grundsätzlich übertriebenen Bewegung nutzen will einkalkulieren, dass der Kurs noch weiter fallen könnte, daher würden wir für einen Long-Trade einen Stop Loss ansetzen, der etwas unter dem derzeitigen Niveau der unteren Begrenzung des mittelfristigen Abwärtstrendkanals liegt, aber:

Quelle: marketmaker pp4

Der Umstand, dass der am vergangenen Freitag bereits absolvierte Verfalltermin an den Terminbörsen den Abwärtstrend kurzfristig intensiviert haben könnte und die Porsche AG-Aktie markttechnisch jetzt überverkauft ist, spricht dafür, dass diese untere Begrenzung nicht erreicht werden muss und eine womöglich markante Gegenbewegung nach oben jederzeit denkbar wäre. Eine Trading-Chance für Akteure mit Freude an hochspekulativen Trades.

Trading-Chance für Risikofreudige

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 49,264 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,05. Den Stop Loss würden wir bei 63,00 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche einem Kurs von ca. 1,35 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Porsche Vorzugsaktie lautet HG5SGJ.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 81,00 Euro, 82,50 Euro, 91,00 Euro, 99,45 Euro

Unterstützungen: 72,44 Euro, 64,20 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Vorzugsaktie

Basiswert Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Vorzugsaktie WKN HG5SGJ ISIN DE000HG5SGJ3 Basispreis 49,264 Euro K.O.-Schwelle 49,264 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,05 Stop Loss Zertifikat 1,35 Euro

