EQS-News: CR Energy schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

23.01.2024 / 07:00 CET/CEST

CR Energy schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab Alle angebotenen Aktien vollständig gezeichnet

Bruttoemissionserlös von knapp 3,5 Mio. Euro für weiteres Wachstum vorgesehen Kleinmachnow, 23. Januar 2024 – Die CR Energy AG („CR Energy“, ISIN: DE000A2GS625), hat Ihre am 27.11.23 beschlossene Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Altaktionäre erfolgreich abgeschlossen. Alle angebotenen 232.610 neue Aktien wurden platziert. Somit hat sich das Grundkapital der CR Energy auf 5.880.218 EUR, eingeteilt in ebenso viele auf den Inhaber lautenden Stückaktien, erhöht. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf 3.489.150 EUR. Die Mittel sollen vornehmlich zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur Finanzierung des weiteren Wachstums der Gesellschaft eingesetzt werden. Die Einbeziehung der neuen Aktien in den bestehenden Handel der CR Capital unter der ISIN DE000A2GS625 in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) erfolgt kurzfristig.

Über CR Energy CR Energy AG gründet und entwickelt innovative und wachstumsstarke Unternehmen im Bereich der Energieversorgung und des nachhaltigen Wohnungsbaus. Sie unterstützt diese Unternehmen als strategischer Partner beim Aufbau und der Weiterentwicklung ihres Angebots, Skalierung ihres Geschäftsmodells und Erschließung neuer Märkte. Nachhaltigkeit und Qualität stehen dabei im Zentrum der Investitionsstrategie.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



