Ethereum Kurs fällt unter 2.200 Dollar – Coinbase Aktie tiefrot

Mit zwischenzeitlich unter 2.200 Dollar pro Einheit notierte das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset Ether (ETH) am Dienstagmorgen auf dem tiefsten Stand seit Anfang Januar. Dass sich Schnäppchenjäger weiter fernhalten und selbst kleinste Erholungsbewegungen postwendend abverkauft werden, spricht für eine schwelende Unsicherheit und weitere Abwärtsrisiken.

Die Papiere der US-amerikanischen Krypto-Börse Coinbase verbilligen sich um rund 4,71 Prozent auf 123 Dollar.

Euphorie rund um Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs verfliegt

Die jüngste Euphorie über die erstmalige Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs ist endgültig verflogen. Anleger dies- und jenseits des Atlantiks befinden sich im „ETF-Blues“.

Die finale Lancierung der ETF-Anlagevehikel ist für die Märkte offensichtlich Fluch und Segen zugleich. Auch wenn Krypto-Anlagen nun offiziell im Mainstream gelandet sind und ihre Legitimität schwarz auf weiß attestiert haben, forcieren sich im Gegenzug auch die schwelenden Regulierungssorgen. Anleger fürchten, dass die Branche in Zukunft noch genauer unter die Lupe genommen werden könnte.

Am 10. Januar 2024 hatte die US-Aufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) erstmals in der Geschichte für die Vereinigten Staaten elf Spot-ETFs auf Grundlage von Bitcoin zugelassen und damit einen Meilenstein gesetzt.