Sanofi verstärkt sich in Milliardendeal im Bereich seltene Erkrankungen

Frankfurt (Reuters) - Der Pharmakonzern Sanofi übernimmt für bis zu 2,2 Milliarden Dollar ein Medikamentenprojekt der US-Biotechfirma Inhibrix.

Die Franzosen sichern sich damit den Zugriff auf das Protein INBRX-101, das zur Behandlung der seltenen Erbkrankheit AATD entwickelt wird. Die Aktivitäten, die nicht in Zusammenhang mit dem Projekt stehen, sollen in eine neue Gesellschaft mit dem Namen "New Inhibrix" ausgegliedert werden. Die Inhibrx-Aktionäre sollen 30 Dollar pro Aktie in bar, erfolgsabhängige bedingte Wertrechte (CVR) im Wert von fünf Dollar und 0,25 Aktien von New Inhibrx erhalten, wie Sanofi am Dienstag mitteilte.

An New Inhibrix wird Sanofi einen Anteil von acht Prozent halten. INBRX-101 steht zu Beginn einer klinischen Studie der Phase-2 zur Behandlung von AATD. Die Krankheit entsteht durch einen Mangel des Eiweißstoffs Alpha-1 Antitrypsinprotein im Blut, wodurch das Risiko einer Lungen- und Lebererkrankung steigt.

In der Pharmaindustrie gab es zuletzt eine Reihe von Deals. Bristol-Myers Squibb etwa kündigte im Oktober die Übernahme des Krebsspezialisten Mirati für bis zu 5,8 Milliarden Dollar an, Sanofi selbst übernahm im vergangenen Frühjahr Provention Bio für 2,9 Milliarden.

