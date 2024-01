Bitcoin Kurs steigt wieder über 40.000 Dollar – Gemengelage bleibt fragil

Zur Wochenmitte gelingt es dem Bitcoin Kurs (USD) zwischenzeitlich wieder über die psychologisch wichtige 40.000-Dollar-Marke zu steigen. Erste Schnäppchenjäger begeben sich mittlerweile auf die Pirsch und nutzen die vermeintlich günstigen Preisniveaus für einen Einstieg in den Markt.

Der jüngste Befreiungsschlag könnte sich jedoch als ein Strohfeuer entpuppen. Dieser dürfte in die Schublade „technische Gegenbewegung“ abzulegen sein. Es spricht derzeit wenig für eine nachhaltige Gegenbewegung. Auch charttechnisch befinden sich Anleger weiterhin auf dünnem Eis. Marktakteure gehen dem Risiko gekonnt aus dem Weg.

Die jüngste Verlustserie könnte nun in die nächste Runde gehen. Bitcoin und Co befinden sich nach wie vor in einem Abwärtsstrudel und tun sich schwer, sich zu befreien.

Nach dem historischen Meilenstein könnten Investoren weiterhin nach dem Motto „Buy the rumor, sell the fact“ agieren und ihre Gewinne einstreichen. Am 10. Januar hatte die US-SEC erstmals Spot-ETFs auf Grundlage von Bitcoin zugelassen.