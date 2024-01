EQS-News: Blue Energy Group AG gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 für Technologieinnovation zur nationalen Wärmewende

EQS-News: Blue Energy Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges

Blue Energy Group AG gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 für Technologieinnovation zur nationalen Wärmewende



24.01.2024 / 08:45 CET/CEST

Senden, 24.01.2024 – Die Blue Energy Group wurde mit dem renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 (DNP) im Bereich Energieerzeugung ausgezeichnet. Diese Auszeichnung, einer der bekanntesten und angesehensten Preise für Nachhaltigkeit in Deutschland und Europa, würdigt Unternehmen, die mutig, ambitioniert und innovativ die nachhaltige Transformation vorantreiben. Die rund 150 Juror:innen des DNP haben sich mit Expertise und Augenmaß für diejenigen Unternehmen entschieden, die aus ihrer Sicht in diesem Jahr die nachhaltige Transformation in ihren Branchen anführen. Ihre Entscheidungen spiegeln erkennbar Breite und Tiefe der Transformation: Mit der Blue Energy Group AG als Vorreiter und Wegbereiter für eine innovative und umweltfreundliche nationale Wärmewende. Die Kriterien der Jury Welches Unternehmen bewältigt die spezifischen Herausforderungen seiner Branche am besten? Wer leistet wirkungsvolle Beiträge zum Wandel im eigenen Betrieb oder durch Produkte und Dienstleistungen? Wo werden die Chancen der Transformation besonders erfolgreich und beispielhaft genutzt? Renewables treiben die Energiewende und decken bereits fast die Hälfte des Stromverbrauches in Deutschland ab. Technologiesprünge machen die Nutzung von Wind, Sonne, Wasser, Bioenergie oder Erdwärme immer wirtschaftlicher. Um auch in Verkehr, Industrie und Wärmeversorgung fossile Energieträger abzulösen, sind Power-to-X-Technologien gefragt. Diese helfen, erneuerbaren Strom in klimaneutrale Energieträger wie z.B. Wasserstoff umzuwandeln und damit Energieformen sektorenübergreifend miteinander zu koppeln. Anlagenbauer und Hersteller von Energieerzeugungstechnik wie die Blue Energy Group AG werden somit zu Game Changern auf dem Weg zur Klimaneutralität. Die Blue Energy Group AG hat sich – wie die anderen Sieger des Wettbewerbs – im Finale durchgesetzt, weil das Unternehmen besonders wirksame, beispielhafte Beiträge zur Transformation geleistet, damit Vorbildcharakter erworben und richtige Signale in seine Branche und darüber hinaus gesendet hat. Das Blue Energy Center ist eine Eigenentwicklung, die zwei grundlegende Verfahrensschritte, die Rohstoffaufbereitung und die Energieerzeugung anlagentechnisch getrennt realisiert.

Die Rohstoffe Restholz und Altholz in Kombination mit diversen Biomassen oder kohlenstoffhaltige Reststoffe werden zu sogenannten Blue Energy Sticks verarbeitet. Diese ähneln ihrer Form nach Pellets, bestehen aber nicht aus „Frischholz“. Für die Stick-Produktion werden weder Bäume gefällt und verwertet, noch werden für die menschliche Ernährung notwendige Pflanzen eingesetzt. Der Holzgehalt (bestehend aus Sägemehl, Hackschnitzel oder Pflanzenresten) beträgt mindestens 50 %. Die Einsatzstoffe werden gemahlen, getrocknet und anschließend homogenisiert.



Die Blue Energy Sticks werden anschließend zum so genannten Blue Energy Cube transportiert und dort zur Synthesegaserzeugung verwendet. Das Herzstück des hochinnovativen, patentierten Energieerzeugungssystems ist ein thermo-chemischer Reaktor, der nach dem Gleichstrom-Festbett-Vergasungsverfahren funktioniert. Er hat einen wesentlich höheren Wirkungsgrad als konventionelle Energieerzeugungsanlagen und produziert regenerative Energien in Form von Erdgas- bzw. Kohleersatz, Strom, Nah- und Fern-Wärme oder Prozessdampf. Die Herstellung zukunftsorientierter und auf den Weltmärkten nachgefragter Energieträger wie bspws. grüner Wasserstoff, Methan oder Bio-Öl sind mit dem Blue Energy Cube ebenfalls möglich und bereits in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung projektiert. Die erfolgreiche Transformation hin zu einer innovativen, dezentralen, regenerativen und grundlastfähigen Energieversorgung ist eine elementare Standortfrage für Industrie und Wirtschaft und primäre Aufgabenstellung für Städte, Gemeinden und Kommunen. Darüber hinaus haben Industrieunternehmen und alle energieintensiven Mittelstandsunternehmen ein vitales Interesse an sicherer, finanzierbarer, planbarer und vor allem grundlastfähiger Energieversorgung. Anforderungen, die sich auf vielen Ebenen mit den Systemen der Blue Energy Group AG realisieren lassen. Über Blue Energy Group AG:

Die Blue Energy Group AG ist auf Anlagenbau für regenerative Energiesysteme spezialisiert. Seit mehr als 10 Jahren überzeugt sie durch innovative, effektive und vor allem saubere Lösungen zur Rohstoffaufbereitung, Energieerzeugung und Energieversorgung. Die Blue Energy Group bietet grundlastfähige, nachhaltige Energiesicherheit und dezentrale Energieunabhängigkeit. Mit lokal verfügbaren Ressourcen und intelligenten Systemen für CO 2 -Neutralität oder sogar CO 2 -Negativität. Pressekontakt:

Blue Energy Group AG

Holger Fuchs

Daimlerstraße 31

89250 Senden

Tel.: +49 176 80 777 865

E-Mail: hf@blue-energy-group.de

www.blue-energy-group.de

