ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Neutral' - Ziel 4 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Dank der Kostenkontrolle und des Produktmix habe der Telekom-Netzwerkausrüster die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Ausblick sei derweil gemischt ausgefallen, hier schlage sich eine schwächere Nachfrage nieder./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / 07:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 07:53 / GMT

