ANALYSE-FLASH: UBS belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 54 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Ausblick des Halbleiterherstellers auf das laufende erste Quartal liege um gut ein Drittel unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die neuen Zielvorgaben für das Gesamtjahr 2024 implizierten, dass die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebit) um 20 bis 25 Prozent sinkt. Wichtig sei nun die Telefonkonferenz, in der das Management bezüglich der Preissetzung beruhigen und sich auch zuversichtlicher zu den Aussichten für das Auto-Geschäft äußern könnte./bek/ajx

