APA ots news: Allianz spendet 61.000 Euro für Lichtblickhof

Wien (APA-ots) - * Punsch trinken und dabei etwas Gutes tun ist seit 32 Jahren beim Allianz Punschstand für den Lichtblickhof möglich - optimal erreichbar bei der neuen Allianz Unternehmenszentrale am Wiener Hauptbahnhof * Großer Erfolg beim traditionellen Charity-Punschstand der Allianz: Mitarbeiter:innen sammelten über 30.000 Euro für schwer kranke Kinder und Jugendliche * Durch die Verdoppelung des Betrags von Seiten des Unternehmens konnten rund 61.000 Euro an das Kinderhospiz Lichtblickhof übergeben werden Bereits das 32. Jahr in Folge haben Mitarbeiter:innen der Allianz Österreich in der vergangenen Vorweihnachtszeit einen Punschstand für den guten Zweck betreut. Die gesammelten Spenden sind dem Lichtblickhof gewidmet, einem Rehabilitations-, Hospiz- und Kompetenzzentrum für Kinder und Jugendliche mit schweren gesundheitlichen Schicksalen. Rund 150 Allianz Mitarbeiter:innen haben den Punschstand in Eigeninitiative organisiert und vier Wochen lang in ihrer Freizeit vor der neu bezogenen Unternehmenszentrale am Wiener Hauptbahnhof Punsch, Glühwein und kleine Snacks verkauft. Zu den Highlights vor Ort zählte unter anderem der Besuch des Therapiepferdes Daisy und auch Fußballfans hatten die besondere Gelegenheit zu einem Meet & Greet mit den Rapid Spielern Jovan Zivkovic und Michael Sollbauer. Insgesamt konnte ein Erlös von über 30.000 Euro erzielt werden. Die Allianz Geschäftsführung verdoppelte diesen Betrag und freut sich, dem Lichtblickhof einen Spendenscheck über 61.000 Euro überreichen zu können. "Auch am neuen Standort war unsere Charity-Punschhütte ein voller Erfolg - die Tradition lebt somit fort. Der gemeinsame Einsatz für eine gute Sache stärkt den Zusammenhalt im Team ungemein und es kam zu vielen schönen Begegnungen. Wir sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit dem Lichtblickhof, die seit mehr als vier Jahrzehnten einen wichtigen Teil unseres sozialen Engagements darstellt. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir die wertvolle Arbeit des Lichtblickhofs auch in Zukunft unterstützen", so Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Österreich. Zwtl.: Unterstützung für 250 Kinder und Jugendliche Der Lichtblickhof ist ein Lebensort für Familien, deren Kind von unheilbaren und lebensverkürzenden Erkrankungen betroffen ist. Mit der Equotherapie, einer speziellen Therapieform mit Pferden, hilft der Trägerverein e.motion den Kindern und Jugendlichen, schwierige Lebensphasen zu bewältigen. Seit mehr als 40 Jahren unterstützt die Allianz Österreich mit ihren Mitarbeiter:innen den Lichtblickhof und konnte insgesamt bereits mehr als 1,5 Millionen Euro an das Kinderhospiz überreichen. "Auf dem Lichtblickhof möchten wir Kindern und ihren Angehörigen Momente der Freude und Leichtigkeit ermöglichen. Hier können sie zur Ruhe kommen, Lichtblicke erleben, Zuversicht und Zusammenhalt spüren und Kraft für die noch zu bewältigenden Aufgaben sammeln. All das wäre ohne Partnerschaften wie jene mit der Allianz, welche die Basis für die Betreuung von über 250 betroffenen Familien im Jahr schaffen, nicht möglich", erklärt Roswitha Zink, Geschäftsführerin und Therapeutin des Lichtblickhofes. Rückfragehinweis: Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft Dr. Thomas Gimesi Pressesprecher +43 676 878 222 914 presse@allianz.at https://www.allianz.at/ Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0077 2024-01-25/11:00