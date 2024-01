EQS-News: Mutares positioniert die neu gegründete HILO Group als Systemlieferant für hochwertige Automobiltechnik

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenzusammenschluss

Mutares positioniert die neu gegründete HILO Group als Systemlieferant für hochwertige Automobiltechnik



Mutares positioniert die neu gegründete HILO Group als Systemlieferant für hochwertige Automobiltechnik Die HILO Group fungiert als neue Holdinggesellschaft für das weltweite Zulieferergeschäft für Scharniere und Schließsysteme für OEMs innerhalb des Mutares-Portfolios

Global Player mit ca. EUR 350 Mio. Gesamtumsatz geplant für das Geschäftsjahr 2024 und 1.500 Mitarbeitenden an 10 Standorten weltweit

Erhebliches Synergiepotenzial im Vertrieb und Steigerung der operativen Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Gewährleistung von Kosteneffizienz und wettbewerbsfähigen Preisen München, 25. Januar 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) gibt die Gründung eines weiteren weltweit tätigen Automobilzulieferers bekannt, der unter dem Namen HILO Group firmiert. Die neu gegründete Holding wird das Mutares-Zulieferergeschäft für innovative Präzisionskomponenten für OEMs, darunter Scharniere und Schließsysteme, konsolidieren. Die HILO Group wird an 10 Standorten in 6 Ländern weltweit tätig sein und 1.500 Mitarbeitende beschäftigen. Für das Geschäftsjahr 2024 plant die Gruppe einen Gesamtumsatz von ca. EUR 350 Mio. Das Unternehmen wird die Portfoliounternehmen KICO, ISH, PRINZ und High Precision Components vereinen und wird von Catalina Bumb als Geschäftsführerin geleitet, die eine ausgewiesene Branchenexpertin mit verschiedenen Managementfunktionen im Automotive-Bereich ist. Die HILO Group wird als weltweit führender Anbieter von Scharnieren und Schließsystemen innerhalb des Segments Automotive & Mobility eine wichtige Rolle in der zukünftigen Wachstumsentwicklung von Mutares spielen. Ziel ist es, den Markt durch die Nutzung von Produktions- und Vertriebssynergien zu konsolidieren und gleichzeitig dem sich drastisch verändernden Marktumfeld im Bereich der Automobilzulieferer Rechnung zu tragen. Im Einklang mit den sich wandelnden Anforderungen der Branche liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung der Kompetenz bei Scharnier- und Schließsystemen, um die führende Position in diesem Bereich zu stärken. Die HILO Group hat auch das enorme Potenzial des chinesischen Automobilmarktes erkannt, das zur Stärkung der globalen Präsenz genutzt werden soll. Der Zusammenschluss der vier Mutares-Portfoliounternehmen ermöglicht es der HILO Group, ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen mit der erwarteten höchsten Produkt- und Lieferqualität anzubieten. Innerhalb der vier Unternehmen gibt es ein erhebliches Synergie- und Wachstumspotenzial durch die gemeinsame Nutzung von Know-how und F&E-Kapazitäten, was zu Kostensenkungspotenzialen im administrativen Bereich sowie zu Wachstumspotenzialen auf der Verkaufsseite und höherer Wettbewerbsfähigkeit aufgrund der internationalen Produktionspräsenz führt. Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: „Ich freue mich sehr, dass wir mit der HILO Group einen weiteren global agierenden Zulieferer für OEMs gründen konnten, der unser Segment Automotive & Mobility stärkt. Die Unternehmen innerhalb der Gruppe sind sehr gut im Markt etabliert und wir werden in der Lage sein, das Wachstumspotenzial durch die Expansion in neue Märkte zu realisieren und die Synergien innerhalb der HILO Group in den Bereichen Produktion, F&E und Vertrieb zu nutzen.“ Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

