COCA COLA - "Adam & Eve"-Kursmuster schockt die Bullen

In der Chartanalyse werden charakteristische Kursbewegungen, die einer Trendwende oder der Fortsetzung eines Trends vorausgehen unter dem Oberbegriff der Chartformationen oder Kursmuster zusammengefasst. Generell liefern sie frühzeitige Ein- und Ausstiegssignale innerhalb von Trendverläufen.

Ein besonders spannendes Exemplar einer Trendwendeformation könnte jetzt bei der Aktie von Coca Cola zum Tragen kommen:

Das "Adam & Eve"-Kursmuster tritt sowohl als bullische, wie auch bärische Trendwendeformation in Charts auf und erinnert optisch an ein Doppeltop bzw. Doppelbottom.

Adam & Eve - Trendwendemuster in der bärischen Variante

In beiden Varianten startet es mit einer dynamisch, kurzen und spitz zulaufenden, V-förmigen Trendphase, dem sog. "Adam" und wird von einer zweiten, einem Rounding-Muster ähnlichen Bewegung abgelöst, der "Eve". Auch wenn beide Kursextrema der Formation auf einem ähnlichen Niveau liegen (also analog zu einem Doppeltop), benötigt die "Eve" in ihrer kreisförmigen Struktur wesentlich mehr Zeit, um ausgebildet zu werden. Kurse unterhalb des Tiefstpunktes der Übergangsphase zwischen "Adam" und "Eve" signalisieren eine Trendwende und generieren so ein Verkaufssignal.

COCA COLA - Trendwende vor der Tür?

Bei der Aktie von Coca Cola könnte jetzt ein solches Muster abgeschlossen werden, falls es den Käufern nicht mehr gelingen sollte, den Wert über die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 60,00 USD und das Hoch der Eve-Formation bei 60,46 und den Widerstand bei 60,88 USD anzutreiben. Sollte dies dennoch gelingen, würde sich der Aktie Aufwärtspotenzial bis 63,26 USD eröffnen.

Wird die bärische Formation dagegen mit einem Bruch der 57,55-USD-Marke aktiviert, stünde zunächst eine Abwärtsbewegung bis 56,05 USD an. Ein erstes Signal für eine Trendwende wäre zuvor das Unterschreiten des Supports bei 58,84 USD. Unterhalb dieses Zwischentiefs aus dem November könnte "Adam & Eve" seine volle Wirkung entfalten und die Coca-Cola-Aktie bis 54,14 EUR einbrechen.

Charttechnisches Fazit: Der Aufwärtstrend der Aktie ist gestoppt und könnte sich nur durch einen Ausbruch über 60,88 USD fortsetzen. Sollte die Adam & Eve-Formation unterhalb von 57,55 USD aktiviert werden, könnte sogar ein Einbruch bis 54,14 USD belasten.

Coca-Cola Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2024 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)