Bitcoin Kurs steigt auf 10-Tages-Hoch – Fed-Sitzung im Fokus

In der neuen Handelswoche könnte insbesondere die Fed-Notenbanksitzung zur Wochenmitte über Wohl und Wehe entscheiden. Auch die US-Arbeitsmarktdaten gilt es gen Wochenschluss im Auge zu behalten. Abzuwarten gilt, ob nach der erstmaligen Lancierung zahlreicher Bitcoin-Spot-ETFs in den USA neues Kaufinteresse initiiert werden kann. Mit über 42.800 Dollar pro Einheit mussten Anleger am Sonntag für eine Bitcoin-Einheit so viel wie seit zehn Tagen nicht mehr auf den Tisch legen.

US-Notenbank dürfte ihre Füße stillhalten – Anleger hoffen auf geldpolitische Hinweise durch Jerome Powell

Mit Spannung fiebern Investoren der ersten US-Notenbanksitzung des Jahres 2024 entgegen. Während der Leitzinsentscheid für 20:00 Uhr erwartet wird, richtet sich der Blick ab 20:30 Uhr auf die anschließende Pressekonferenz mit Jerome Powell.

Das „Fed-Watch-Tool“ signalisiert derzeit eine Chance von 97,9 Prozent, dass es zu einer Pause im Zinszyklus kommt. Für den 20. März. bzw. 1.Mai. betragen die Wahrscheinlichkeiten 50,5 Prozent bzw. 48,9 Prozent, dass die Fed das aktuelle Zinsband von 5,25-5,50 Prozent um 25 Basispunkte nach unten korrigiert.