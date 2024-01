EQS-News: Erste Tokenisierung von Aktien: NYALA Digital Asset AG gibt E-Aktien aus

Emittent / Herausgeber: Nyala / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Produkteinführung

PRESSEMITTEILUNG Erste Tokenisierung von Aktien in Deutschland NYALA gibt elektronischen Aktien an Shareholder aus Berlin, 29. Januar 2024. Die NYALA Digital Asset AG hat als erstes Unternehmen in Deutschland tokenisierte Aktien an ihre Anteilseigner ausgegeben:

NYALA Digital Asset AG Namens-Stammaktien o.N. // ISIN: DE000A3EX2V1 (NYALAStamm) Token Tracker | PolygonScan Seit Mitte Dezember ist das Zukunftsfinanzierungsgesetz in Kraft, welches die Ausgabe elektronischer Aktien ermöglicht. Mit der Registrierung der emittierten Aktien in einem elektronischen Wertpapierregister schafft der Gesetzgeber eine Alternative zu bisherigen Verbriefungsformen wie der physischen Wertpapierurkunde. „Als Aktiengesellschaft mit einem lizensierten Registerführer im Konzern liegt es nahe, dass wir den Beweis der Umsetzung am lebenden Objekt erbringen und nicht an einer künstlichen Projektgesellschaft. Unsere Aktionäre sind digitale Pioniere und stolz darauf, die ersten Inhaber elektronischer Aktien zu sein“, erklärt Daniel Wernicke, Co-CEO der NYALA Digital Asset AG. „Durch die Tokenisierung aller NYALA-Aktien zeigen wir dem Markt, dass operativ tätige Gesellschaften hervorragend für die Einführung elektronischer Aktien geeignet sind. Wir gehen davon aus, dass E-Aktien im Jahr 2025 auf einem Marktplatz handelbar sein werden, an dem wir derzeit auch aktiv arbeiten. Zudem schaffen wir mit der digitalen Aktie neben der digitalen Anleihe eine weitere elektronische Assetklasse, was vor allem für Fondsgesellschaften eine spannende Entwicklung darstellt“, so Wernicke weiter. Über NYALA Digital Asset AG NYALA ist ein Technologieanbieter für institutionelle Investoren und Finanzdienstleister und betreibt eine technische Infrastruktur für die Emission, Verwaltung, Verwahrung, Sicherung und Protokollierung von digitalen (tokenisierten) Wertpapieren und Vermögensanlagen. Für erlaubnispflichtige Dienstleistungen wie die Verwahrung von Kryptowerten sowie die Registerführung für elektronische Wertpapiere greift NYALA auf Partner wie die Smart Registry GmbH und Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH zurück. www.nyala.de Kontakt

Hanna Dudenhausen/ Head of PR/ NYALA Digital Asset AG/ Uhlandstraße 30 / 10719 Berlin / Telefon +49 (0)151-291 091 26 / h.dudenhausen@nyala.de / www.nyala.de Daniel Wernicke, CO-CEO der NYALA Digital Asset AG

