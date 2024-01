EQS-News: Stabilus SE startet solide in das Geschäftsjahr 2024 und bestätigt Prognose

EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Stabilus SE startet solide in das Geschäftsjahr 2024 und bestätigt Prognose



29.01.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS

Stabilus SE startet solide in das Geschäftsjahr 2024 und bestätigt Prognose

Umsatz steigt in Q1 GJ2024 um 5,1% auf 305,4 Mio. €: Regionen APAC und EMEA treiben Wachstum

Bereinigtes EBIT[1] in Q1 bei 33,3 Mio. €, nach 32,6 Mio. € in Q1 GJ2023, entsprechend einer Marge von 10,9% (Q1 GJ2023: 11,2%)

Q1-Ergebnis bei 12,2 Mio. € (Q1 GJ2023: 15,5 Mio. €) und bereinigter FCF[1] bei 36,2 Mio. € (Q1 GJ2023: 32,7 Mio. €)

Closing der DESTACO-Übernahme unverändert für Ende Februar 2024 erwartet

Prognose für Geschäftsjahr 2024 von 1,4 Mrd. € bis 1,5 Mrd. € Umsatz bei einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 13% und 14% bestätigt

Koblenz, 29. Januar 2024 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, konnte in ihrem am 31. Dezember 2023 abgeschlossenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 von einer starken Entwicklung in den Regionen Asien-Pazifik und EMEA mit starkem Umsatzwachstum in den Segmenten Automotive, Health, Recreation & Furniture (HRF), Aerospace, Marine & Rail (AMR) und Commercial Vehicles (CV) profitieren und einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnen.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 auf 305,4 Mio. € von 290,7 Mio. € im Vorjahreszeitraum, was einem Umsatzwachstum von 5,1% im Jahresvergleich entspricht.

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: „Mit der bevorstehenden weiteren Stärkung unseres Industriegeschäfts durch den Abschluss der Übernahme von DESTACO wird das Jahr 2024, in das wir solide gestartet sind, für Stabilus ein Meilenstein auf dem Weg hin zu einem weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen. Im ersten Quartal konnten wir erneut starkes Wachstum in APAC verzeichnen und auch in EMEA deutlich zulegen. Ein herausforderndes Umfeld in Amerika und exogene Einmaleffekte wie die Folgen des Streiks der Produktionsmitarbeiter einiger großer Automobilhersteller in den USA hat uns den Jahresstart in dieser Region zwar etwas erschwert, wir rechnen hier aber mit einer Erholung dieses Marktes in den kommenden Quartalen. Mit unserem starken und agilen Team sehen wir uns weiterhin hervorragend aufgestellt, um unverändert von den Megatrends Komfort, Sicherheit, demografischer Wandel und Automation zu profitieren.“

Stefan Bauerreis, CFO von Stabilus, ergänzte: „Auf der Finanzseite haben wir unser Net Working Capital und unsere Net Leverage Ratio im ersten Quartal weiter reduzieren und unseren bereinigten freien Cashflow um fast 11% steigern können. Innovationen bleiben Kern unserer Wachstumsstrategie, daher werden wir auch weiterhin in unsere Entwicklung investieren. So arbeiten wir beispielsweise an der Implementierung von Radar-Technologien in unsere Systeme zur Bewegungssteuerung, was unser Angebot für eine Vielzahl von Anwendungen erweitern wird und einen hohen zusätzlichen Nutzen für unsere Kunden bietet. Analog der Entwicklung in den vorangegangenen Geschäftsjahren erwarten wir mit Blick auf die etwas schwächere bereinigte EBIT-Marge im ersten Quartal eine stärkere Entwicklung in den Folgequartalen, weshalb wir auch unsere Prognose für das Gesamtjahr bestätigen.“

EMEA und APAC tragen Umsatzwachstum in Q1 GJ2024

In der Region EMEA stieg der Umsatz im Q1 GJ2024 um 8,2% auf 118,2 Mio. € (Q1 GJ2023: 109,2 Mio. €). Die wesentlichen Umsatztreiber waren hierbei Automotive – Powerise und Gas Spring gleichermaßen - sowie die Segmente Health, Recreation & Furniture (HRF), Aerospace, Marine & Rail (AMR) und Commercial Vehicles (CV). In Asien-Pazifik ( APAC ) verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahresquartal von 21,9% auf 88,1 Mio. € (Q1 GJ2023: 72,3 Mio. €), der auf eine hervorragende Entwicklung in allen Marktsegmenten zurückzuführen war. Besonders starkes Wachstum erzielte Stabilus erneut im Automotive-Geschäft in der Region. Einen Umsatzrückgang in Höhe von 9,2% auf 99,1 Mio. € (Q1 GJ2023: 109,2 Mio Mio. €) verzeichnete Stabilus im Q1 GJ2024 hingegen in der Region Americas , der unter anderem auf eine geringere Nachfrage in Automotive Powerise in Folge von Streiks in der Produktion einiger US-amerikanischer OEMs zurückzuführen war.

Nach Marktsegmenten betrachtet konnte Stabilus insbesondere im Bereich Aerospace, Marine & Rail (+52% ggü. dem Vorjahr), Health, Recreation & Furniture (+21% ggü. dem Vorjahr), Automotive (+10% ggü. dem Vorjahr) und Commercial Vehicles (+5% ggü. dem Vorjahr) starke Zuwächse erzielen.

Bereinigte EBIT-Marge von 10,9% im ersten Quartal 2024

Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT[1]) stieg im Q1 GJ2024 um 2,1% auf 33,3 Mio. € (Q1 GJ2023: 32,6 Mio. €). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 10,9% gegenüber 11,2% im Vergleichszeitraum Q1 GJ2023.

Im Q1 GJ2024 lag der Gewinn bei 12,2 Mio. € (Q1 GJ2023: 15,5 Mio. €) und der bereinigte FCF[1] bei 36,2 Mio. € (Q1 GJ2023: 32,7 Mio. €).

Prognose für Geschäftsjahr 2024 bestätigt

Stabilus bestätigt seine Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2024 und erwartet unverändert einen Umsatz von 1,4 Mrd. € bis 1,5 Mrd. € bei einer bereinigten EBIT[1]-Marge zwischen 13% und 14%.

Die Quartalsmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 steht auf der Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de zum Download zur Verfügung.

________________________

[1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen bereinigtes EBIT und bereinigter FCF in der Quartalsmitteilung Q1 GJ2024, Seite 15 und 18, auf unserer Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de.

Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com

Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: Peter.Steiner@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications

Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Gesundheit, Freizeit, Möbel, Energie, Bau, Industriemaschinen und Automatisierung. Auf der Grundlage von mehr als acht Jahrzehnten Erfahrung bietet Stabilus zuverlässige und innovative Lösungen, die das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die von Stabilus entwickelten Technologien zur Dämpfung sowie Schwingungsisolierung können individuell an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet werden und bieten Schutz vor Stößen, Vibrationen und Lärm. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in elf Ländern mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1,2 Mrd. €. Darüber hinaus ist Stabilus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum durch Regionalbüros und Vertriebspartner vertreten. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im MDAX-Index vertreten.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.