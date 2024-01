Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec will Aktien zurückkaufen

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec will eigene Aktien für bis zu 150 Millionen Euro zurückkaufen. Ausgehend von dem Freitagsschlusskurs von 98,48 Euro entspreche dies bis zu gut 1,5 Millionen Aktien und etwa 1,7 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft, teilte das Unternehmen am Montag in Jena mit. Die Aktie dämmte die Kursverluste am Montag zuletzt auf 0,65 Prozent ein.

Der Aktienrückkauf soll voraussichtlich am 9. Februar beginnen und eine maximale Laufzeit von einem Jahr haben. Die Papiere sollen über die Börse zurückgekauft werden. Das Unternehmen hatte sich im Sommer 2020 den Aktienrückkauf von seinen Aktionären genehmigen lassen, aber bislang von der Ermächtigung keinen Gebrauch gemacht.