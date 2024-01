EQS-News: The Platform Group AG veröffentlicht Ausblick 2024 – Rekordjahr erwartet

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Prognose

The Platform Group AG veröffentlicht Ausblick 2024 – Rekordjahr erwartet



Düsseldorf, 30. Januar 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A200QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, veröffentlicht ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Der Vorstand der The Platform Group AG erwartet vor dem Hintergrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung im Jahr 2023 und der positiven Entwicklung in den vier Segmenten des Konzerns für 2024 eine Fortsetzung des Wachstumskurses und eine erneute Verbesserung der Ertragslage. Das konsolidierte Bruttowarenvolumen (GMV) wird nach aktueller Prognose auf einen Wert von EUR 760 Mio. bis EUR 800 Mio. gesteigert werden (2023: pro-forma Prognose EUR 700 Mio.). Der konsolidierte Nettoumsatz wird auf EUR 460 bis EUR 470 Mio. (2023: pro-forma Prognose 440 Mio.) ansteigen. Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung sowie der Wirkung des im Jahr 2023 umgesetzten Kosten- und Effizienzprogrammes geht der Vorstand der TPG von einer weiteren Steigerung des operativen Ergebnisses aus. Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr 2024 einen Anstieg des konsolidierten bereinigten EBITDA auf EUR 24 bis EUR 28 Mio. (2023: pro-forma Prognose EUR 20 Mio.). Geschäftsbereiche, die 2023 geschlossen wurden oder 2024 geschlossen werden, sind in der Prognose für das Jahr 2024 nicht mehr enthalten.



Dr. Dominik Benner, Vorstandsvorsitzender der TPG: „Für das Jahr 2024 erwarten wir ein neues Rekordjahr, sowohl auf der Umsatz- wie auch auf der Ergebnisseite. Unsere Strategie, unsere Softwarelösungen konsequent in zahlreichen Branchen einzusetzen, attraktive Plattformunternehmen zu kaufen, Werte zu heben und dadurch dauerhaft profitable Plattformen zu betreiben, zahlt sich aus.“



Mittelfristige Planung Mittelfristig erwartet der Vorstand der The Platform Group AG, einen GMV von EUR 1 Mrd. sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 7 % und 10 % erreichen zu können. Zudem ist mittelfristig ein Verschuldungsgrad zwischen 1,5 und 2,3 angestrebt. Der Verschuldungsgrad wird dabei definiert als das bereinigte EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten).



Hinweis zu pro-forma-Berechnungen Im Geschäftsjahr 2023 war die Ertragslage der Gesellschaft im Wesentlichen geprägt durch die Einbringung der The Platform Group GmbH & Co. KG in die fashionette AG mittels einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts sowie die nachfolgenden Zusammenführung in der The Platform Group AG mit Handelsregistereintragung am 7. November 2023. Aus diesem Grund werden pro-forma-Zahlen bereitgestellt, in denen die Geschäftstätigkeit der Gesellschaften seit dem 1. Januar 2022, vergleichbar mit dem Geschäftsjahr 2023, ganzjährig konsolidiert dargestellt werden. Die Darstellung der konsolidierten pro-forma-Finanzinformationen der Gesellschaft erfolgt ausschließlich zu illustrativen Zwecken. Im Geschäftsjahr 2024 werden die Geschäftszahlen erstmals ganzjährig konsolidiert.



The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 19 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Maschinenhandel, Dentaltechnik, Möbelhandel, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 14 Standorte mit 750 Mitarbeitern. Seit dem Jahr 2020 wurden über 20 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen.



