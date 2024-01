Leonteq AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Pressemitteilung: Leonteq startet digitales Angebot für Versicherungsunternehmen und kündigt erste Vereinbarung mit CNP Luxembourg an



PRESSEMITTEILUNG | LEONTEQ STARTET DIGITALES ANGEBOT FÜR VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN UND KÜNDIGT ERSTE VEREINBARUNG MIT CNP LUXEMBOURG AN

Zürich, 30. Januar 2024

Leonteq weitet ihr digitales Angebot für Versicherungsunternehmen für das Lifecycle-Management von Anlageprodukten aus. CNP Luxembourg ist die erste Versicherungsgesellschaft, die LynQs für die Performance-Überwachung ihrer strukturierten Produkte nutzt.

Nach der erfolgreichen Einführung von LynQs für Finanzberater, Vermögensverwalter und Privatbanken erweitert Leonteq ihr digitales Angebot für Versicherungsunternehmen. Als eigenentwickelte Technologie unterstützt LynQs Versicherungsunternehmen bei der Digitalisierung und Automatisierung des Lifecycle-Management ihrer ausstehenden strukturierten Produkte.

Durch den Einsatz von LynQs können Versicherungsunternehmen ihr Portfolio an strukturierten Produkten über alle Emittenten hinweg überwachen und die damit verbundenen Ereignisse verfolgen. Das Dashboard von LynQs bietet einen umfassenden Überblick über Produktinformationen, einschliesslich der Wertentwicklung, Abstand zur Barriere und Kuponzahlungen. Die Benutzeroberfläche der Plattform kann in einem White-Labelling-Format vollständig angepasst werden. In einer zweiten Phase plant Leonteq die Einführung zusätzlicher Funktionen, welche die Digitalisierung anteilsgebundener Produkte unterstützt.

Alessandro Ricci, Leiter Investment Solutions bei Leonteq: «LynQs soll das tägliche Leben seiner Nutzer vereinfachen. Mit unserem neuen Angebot für Lebensversicherer wird die Überwachung strukturierter Produkte, in die anteilsgebundene Lebensversicherungspolicen investieren, wesentlich effizienter.»

Erste Zusammenarbeit mit CNP Luxembourg

In diesem Zusammenhang hat Leonteq eine Vereinbarung mit CNP Luxembourg (CNPL) unterzeichnet, um dem Unternehmen Zugang zum LynQs-Portfoliomodul zu verschaffen und ihre ausstehenden strukturierten Produkte zu verwalten und effizient zu überwachen.

LynQs bietet CNPL leistungsstarke Funktionen für die Verwaltung aller strukturierten Produkte während des gesamten Lebenszyklus. So zum Beispiel für jene Produkte, in welche spezialisierte Versicherungsfonds (FAS) und zweckbestimmte oder interne kollektive Fonds (FID/FIC) investieren.

Sebastien Noujaim, Niederlassungsleiter und Head of Sales Paris bei Leonteq: «Wir freuen uns, mit einem der führenden Lebensversicherer in Luxemburg zusammenzuarbeiten. Nach dem Start unserer White-Labelling-Partnerschaft mit der Banque Internationale à Luxembourg wird diese neue Zusammenarbeit mit CNP Luxembourg unsere Präsenz in der FraBeLux-Region weiter stärken.»

CNP Luxembourg, eine 2015 gegründete Lebensversicherungsgesellschaft, ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von CNP Assurances, einem führenden Unternehmen der französischen Versicherungsbranche. CNP Luxembourg vertreibt eine Reihe von hochwertigen Lebensversicherungs- und Kapitalisierungsverträgen für natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz in Luxemburg, Frankreich, Belgien oder Italien.

Über LynQs

LynQs bietet den Kunden von Leonteq digitalen Zugang zu einem der grössten und unabhängigsten Universen strukturierter Produkte. LynQs basiert auf der leistungsstarken analytischen Bibliothek und Finanzprodukt-Engine von Leonteq und bietet den Nutzern ein völlig neues Anlageerlebnis. Heute hat LynQs rund 4’500 Nutzer von mehr als 1’000 Finanzintermediären. Die Plattform verarbeitet mehr als 250’000 monatliche Preisanfragen für 12 Emittenten und bietet Lifecycle-Management-Services für mehr als 40’000 ausstehende strukturierte Produkte.

LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf eigener moderner Technologie bietet das Unternehmen derivative Anlageprodukte und -dienstleistungen an und deckt vor allem die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq agiert sowohl als direkter Emittent eigener Produkte als auch als Partner für andere Finanzinstitute. Darüber hinaus ermöglicht Leonteq Lebensversicherungsgesellschaften und Banken, kapitalschonende, fondsgebundene Rentenprodukte mit Garantien herzustellen. Das Unternehmen hat Niederlassungen und Tochtergesellschaften in 13 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien. Leonteq Securities AG ist die wichtigste operative Tochtergesellschaft der Leonteq AG. Das Unternehmen ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA reguliertes Wertpapierhaus und wurde von Fitch Ratings mit einem BBB Rating bewertet. Leonteq AG ist an der SIX Swiss Exchange (SIX: LEON) kotiert und wurde von MSCI mit einem AA ESG-Rating bewertet.

www.leonteq.com

