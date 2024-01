Silberpreis vor US-Notenbanksitzung über 23 Dollar – Das ist diese Woche wichtig

Vor der möglicherweise richtungsweisenden Fed-Notenbanksitzung halten sich Anleger am Silbermarkt in gewohnter Art und Weise zurück. Auch die Veröffentlichung des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts dürfte am kommenden Freitag auf Interesse stoßen. Impulse für das Edelmetall könnte es auch immer wieder angesichts der angespannten Situation im Nahen Osten geben.

Eine Unze kostet am Dienstagmorgen laut IG-Indikation im Vergleich zum Schlusskurs des vorherigen Handelstages rund 0,16 Prozent mehr.

Anleger rechnen mit Zinspause am Mittwoch – Powell-Kommentare im Fokus

Am heutigen Dienstag beginnt die zweitägige geldpolitische Sitzung der Fed. Anleger rechnen damit, dass der US-Währungshüter am Mittwoch (20:00 Uhr) seine Füße stillhält. Ab 20:30 Uhr dürften Investoren ihre Aufmerksamkeit insbesondere auf die Kommentare durch Fed-Chef Jerome Powell richten.

Mit aktuell 5,25 bis 5,50 Prozent notiert das Zinsband derzeit auf dem höchsten Stand seit über 20 Jahren. Bereits im März könnte die Fed das erste Mal an den Zinsschrauben nach unten drehen.