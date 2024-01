EUR/JPY – In Japan deutet sich eine Zinswende an

Der EUR/JPY-Kurs schwenkt nach einer kurzfristigen Konsolidierung wieder nach oben. Die Bank of Japan hielt in der vergangenen Woch an ihre ultralockeren geldpolitischen Einstellungen fest, signalisierte aber ihre wachsende Überzeugung, dass die Bedingungen für ein Auslaufen ihrer enormen Stimulierungsmaßnahmen in greifbare Nähe rücken. Ein Ende der negativen Zinssätze steht bevor.

Der Chef der Bank of Japan, Kazuo Ueda, machte keine Andeutungen darüber, ob die Bank die kurzfristigen Zinssätze auf ihren kommenden Sitzungen im März oder April aus dem negativen Bereich herausführen wird, wie viele Ökonomen erwarten. Er sagte jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Japan das Inflationsziel der Bank von 2 Prozent nachhaltig erreicht, allmählich zunimmt, und verwies auf die jüngsten stetigen Preissteigerungen im Dienstleistungssektor. „Die Aussicht auf höhere Löhne wirkt sich allmählich auf die Verkaufspreise aus, was zu einem allmählichen Anstieg der Dienstleistungspreise führt“, sagte Ueda auf der Pressekonferenz. Die Renditen von japanischen Staatsanleihen sind analog zu vergleichbaren Staatspapieren in Europa und den USA seit Oktober 2023 bereits deutlich angestiegen und preisen die zunehmende Wahrscheinlichkeit eines Endes der Negativzinsen im März oder April ein. Dies schlug sich zuletzt auch im EUR/JPY-Wechselkurs nieder.

Chart: EUR/JPY

Widerstandsmarken: 161,50/164,30 JPY

Unterstützungsmarken: 152,45/155,25/158,70 JPY

Der EUR/JPY-Wechselkurs bildet seit Mai 2020 einen Aufwärtstrend. Nach einer kurzfristigen Konsolidierung im Dezember 2023 bis auf die 61,8%-Retracementlinie nahm der EUR/JPY-Kurs den Aufwärtstrend wieder auf. In der zurückliegenden Woche bildete EUR/JPY-Wechselkurs ein vorläufiges Hoch. Seither gab die Notierung leicht nach. Der RSI hat die Überkaufte Zone wieder verlassen. Im Bereich von 158,70 JPY findet der Wechselkurs aktuell eine starke Unterstützung. Auf der Oberseite bremst das jüngste Hoch bei 161,50 JPY. Ein Ausbruch aus dieser Range könnte den künftigen Kurs einleiten. Bei einem Ausbruch über 161,50 rückt das Novemberhoch von 164,30 JPY in greifbare Nähe. Kippt der Kurs unter 158,70 JPY droht eine Konsolidierung bis zum jüngsten Tief von 155,25 JPY.

EUR/JPY in JPY; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 14.11.2023 –31.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

EUR/JPY in JPY; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum:01.02.2019 – 31.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

