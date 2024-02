EQS-News: USU gewinnt oekostrom AG als Neukunden für IT Service Management

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

USU gewinnt oekostrom AG als Neukunden für IT Service Management



Möglingen, 1. Februar 2024 Mit der oekostrom AG nutzt künftig ein weiteres kundenzentriertes Unternehmen die USU-Lösung für IT-Service-Management. Österreichs größte unabhängige Energiedienstleisterin, die ausschließlich auf sauberen Strom setzt, entschied sich für eine zentrale und professionelle Lösung, um das anhaltende Kunden-Wachstum weiter zu unterstützen. Ausschlaggebend waren die Leistungsfähigkeit und Funktionsbreite des modular aufgebauten Gesamtsystems sowie die Expertise des USU-Teams.



Projektziel ist es, mit einer zentralen, standardisierten Lösung sämtliche Serviceprozesse transparent und effizient zu steuern und damit z. B. auch die anspruchsvollen NIS-Richtlinien (Network and Information Security) für kritische Infrastrukturen umzusetzen. Die Lösung wird im eigenen Rechenzentrum der oekostrom AG betrieben. Die Implementierung der verschiedenen Disziplinen erfolgt in mehreren Schritten. Im Fokus der ersten Projektphase steht u.a. die Realisierung einer Configuration Management Database (CMDB) und die Umsetzung von Asset, Incident sowie Self Service Management. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.com

oekostrom AG – für eine Energieversorgung mit Zukunft Wir sind nicht nur ein Teil der Energiezukunft. Die oekostrom AG treibt den Umbau der Energieversorgung bereits seit 1999 aktiv als Vorreiterin voran. Wir agieren immer und zu jeder Zeit transparent, partnerschaftlich und fair. Fair zum Planeten, zur Gesellschaft, unseren Aktionär:innen und Kund:innen. Wir erzeugen 100 % sauberen Strom aus Windkraft- und Sonnenenergieanlagen. Wir liefern 100 % sauberen Strom aus österreichischer Erzeugung und setzen uns aktiv für eine ökologische, zukunftsfähige Energieversorgung ein. 1999 aus der Anti-Atom- und Klimaschutzbewegung heraus gegründet ist die oekostrom AG heute die größte unabhängige Energiedienstleisterin in Österreich. Die klare Haltung, das Richtige – im Sinne einer klimaneutralen Energieversorgung – zu tun, hat sie dabei stets mitgenommen. Die oekostrom AG bietet vielfältige Handlungsoptionen für Menschen, die einen aktiven Beitrag für eine saubere Energiezukunft leisten wollen: Sei es als Kund:in, Aktionär:in, Produzent:in oder einfach als engagierter Mensch.



Weitere Informationen: https://oekostrom.at/

Kontakt USU Software AG

Corporate Communication

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com

