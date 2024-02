Ethereum Kurs fällt unter 2.300 Dollar – Starke NFPs forcieren Zinssorgen

Unmittelbar nach Veröffentlichung der offiziellen US-Arbeitsmarktdaten fällt der Ethereum Kurs (ETH) wieder unter die psychologisch bedeutende 2.300-Dollar-Marke. Damit erhalten Krypto-Werte nach der jüngsten Fed-Notenbanksitzung angesichts wieder an Fahrt aufnehmender Zinssorgen in den USA einen weiteren Dämpfer.

US-Arbeitsmarktdaten besser als erwartet – Zinssenkungsfantasien erhalten weiteren Dämpfer

Ein deutlich stärker als erwarteter US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) hat Anleger am Freitagnachmittag auf dem falschen Fuß erwischt. So wurden in der größten Volkswirtschaft der Welt im Januar 353.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen und damit deutlich mehr als erwartet (180.000). Das Stellenplus aus dem Vormonat wurde auf 333.000 Stellen revidiert. Demnach verharrte die Arbeitslosenquote mit 3,7 Prozent so hoch wie im Dezember.

Erwartet wurde ein Anstieg um 0,1 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent.

Auch die durchschnittlichen Stundenlöhne legten mit 4,5 Prozent stärker zu als erwartet (4,1 Prozent) nach 4,4 Prozent (revidiert) im Vormonat. Der starke Anstieg forciert nicht zuletzt auch die Inflationssorgen.