CATERPILLAR - Ist die Aktie noch ein Kauf?

Unlimited Turbo Optionsschein auf Caterpillar - WKN: PC3UT9 - ISIN: DE000PC3UT90 - Kurs: 2,880 € (BNP)

Caterpillar Inc. - WKN: 850598 - ISIN: US1491231015 - Kurs: 315,090 $ (NYSE)

Die Caterpillar-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Aufwärtsbewegung wurde ab dem Mai 2006 durch eine obere Pullbacklinie begrenzt. Am 25. Januar 2024 durchbrach der Wert diese Trendlinie erstmals und schloss dabei auch erstmals über 300 USD. Mein Kollege Bastian Galuschka hat in seiner Plus-Analyse CATERPILLAR - Was ist nach dem Allzeithoch noch drin? auf diesen Ausbruch hingewiesen und ein erstes Ziel bei 319,80 USD genannt. Am Freitag notierte der Wert im Hoch bereits bei 317,37 USD.

Für mich war die genannte Analyse der Anlass, mir die Aktie auch einmal anzusehen. Dies mündete in einem Trade in meinem Musterdepot „Active Trading“, das ich im Rahmen von stock3 Trademate bzw. stock3 Ultimate führe. Am 29. Januar habe ich eine Position mittels DE000PC3UT90 in der Aktie eröffnet. Am Freitag habe ich nach einem Anstieg um 50% das investierte Kapital wieder abgezogen. Damit ist die Position eine reine Gewinnposition. Sie notiert aktuell 92,99% über dem Einstand. Informationen zum Trading im Rahmen dieses Musterdepots finden sie in der FAQ.

Da könnte noch einiges gehen

Der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch ist nach dem Anstieg vor allem in den letzten beiden Handelstagen inzwischen stabil. Die Aktie könnte in den nächsten Wochen nicht nur die von Bastian Galuschka genannten Ziele bei 319,80 USD und 334,33 USD erreichen. Im Idealfall klettert der Wert sogar an eine mögliche obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit September 2022. Diese verläuft heute bei 362,99 USD.

Kurzfristige Rücksetzer sollte nun spätestens am alten Rekordhoch bei 299,20 USD enden, da sonst ein Rückfall gen 277,78 USD drohen würde.

Fazit: Die Caterpillar-Aktie befindet sich in einer intakten Aufwärtsbewegung und hat diese bisher nicht ausgereizt. Vor einem Neueinstieg könnte man aber einen Rücksetzer abwarten.

Caterpillar -Aktie

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachte: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)