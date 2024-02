Caterpillar überrascht mit Gewinnsprung

IRVING (dpa-AFX) - Der US-Baumaschinen- und Nutzfahrzeughersteller Caterpillar hat im vierten Quartal von einer höheren Nachfrage aus der Energie- und Transportindustrie profitiert. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahresviertel dank höherer Preise und günstiger Währungseffekten um drei Prozent auf 17,1 Milliarden US-Dollar (15,85 Mrd Euro), wie der Konzern am Montag in Irving (US-Bundesstaat Texas) mitteilte. Analysten hatten mit etwas mehr Erlös gerechnet.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg im Schlussquartal von 3,86 Dollar im Vorjahreszeitraum auf 5,23 Dollar, hier hatten Analysten weniger auf dem Zettel. Unter dem Strich verdiente Caterpillar mit knapp 2,7 Milliarden Dollar fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Vorbörslich legte die Caterpillar-Aktie um mehr als vier Prozent zu.

Der Konzern, der vor allem für seine Bagger bekannt ist, setzte auch im wichtigen asiatischen Markt wieder mehr ab, allerdings fiel das Plus gering aus. Vor allem Chinas Bauindustrie krankt noch immer an den Folgen der Immobilienkrise in dem Land.

Die Maschinen von Caterpillar sind für die Bau-, Bergbau- und Energiewirtschaft wichtig. Caterpillars Absatzzahlen werden deshalb als Indikator für die Entwicklung der Weltwirtschaft gesehen./mne/ngu/jha/