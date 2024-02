IRW-News: Osisko Development Corp.: Osisko Development stellt ein Update zur Geschäftsleitung bereit

IRW-PRESS: Osisko Development Corp.: Osisko Development stellt ein Update zur Geschäftsleitung bereit

Montreal, Québec, 2. Februar 2024 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/) gibt heute bekannt, dass François Vézina, Senior Vice President, Project Development, Technical Services and Environment (Projektentwicklung, technische Dienstleistungen und Umweltfragen), das Unternehmen am 1. März 2024 verlassen wird, um eine andere Möglichkeit im Bergbausektor wahrzunehmen.

Das Unternehmen wird potenzielle externe und interne Kandidaten prüfen, während es sich für künftige Wachstumsinitiativen neu positioniert und diese diese in Angriff nimmt. Éric Tremblay, der derzeitige Interim Chief Operating Officer und Director des Unternehmens, wird weiterhin die technischen Dienstleistungen und die Arbeitsgruppen für ökologische Nachhaltigkeit betreuen und unterstützen. Herr Vézina wird weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen.

François ist seit vielen Jahren ein unschätzbares Mitglied des Führungsteams und der Osisko-Familie. Ich möchte ihm im Namen des gesamten Managementteams und des Board of Directors für seinen unermüdlichen Einsatz, seinen technischen Scharfsinn und seine Führungsqualitäten danken, die allesamt entscheidend dazu beigetragen haben, unsere wichtigsten Entwicklungsprojekte voranzubringen und gleichzeitig die höchsten Standards für Innovation und nachhaltige Minenentwicklung zu setzen. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe, sagte Sean Roosen, Chairman und CEO.

Ich habe volles Vertrauen in die bestehenden Umwelt- und Genehmigungsteams und in die Kontinuität ihrer Arbeit, die für die erfolgreiche Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung auf dem Goldprojekt Cariboo seit 2019 von entscheidender Bedeutung sind. Mit Erics Betreuung und Unterstützung sind wir gut aufgestellt, dieses Projekt durch die verbleibenden Phasen des laufenden Genehmigungsverfahrens zu führen und das Risiko zu verringern, fügte Sean Roosen hinzu.

Über Osisko Development Corp.

Osisko Development Corp. ist ein führendes nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige, in der Vergangenheit produzierende Liegenschaften in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen mit Potenzial für die Größe eines Bezirks konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo im zentralen British Columbia, Kanada, des Projekts Tintic im historischen Bergbaurevier East Tintic in Utah, USA, und des Goldprojekts San Antonio in Sonora, Mexiko, zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Liegenschaften, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere höffige Explorationsliegenschaften ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbau-Assets zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren sowie die Mineralressourcen zu vergrößern.

