Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 steigt auf höchsten Stand seit Anfang 2001

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat sich am Dienstag auf den höchsten Stand seit Anfang 2001 aufgeschwungen. Aus dem Handel ging der Leitindex für die Eurozone 0,76 Prozent höher bei 4690,87 Punkten. Investoren setzten vor allem auf eine Belebung der Wirtschaft, gesucht waren folglich konjunkturabhängige Sektoren wie Öl und Gas, Rohstoffe, Chemie und Industriegüter.

In Paris schloss der Cac 40 mit einem Aufschlag von 0,65 Prozent auf 7638,97 Zähler. Dem französischen Leitindex blieb jedoch ein Rekordhoch noch versagt, dieses datiert von Ende Januar. In London ging der FTSE 100 mit plus 0,90 Prozent auf 7681,01 Punkte aus dem Handel./bek/he