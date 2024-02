Aktien New York Ausblick: Vorsicht vor Notenbanker-Reden - KI-Hype stützt Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der New Yorker Wall Street dürften sich am Dienstag mit Engagements in Aktien wohl zurückhalten. Auf dem Programm stehen Reden von US-Notenbankern. Der Broker IG taxierte den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn mit minus 0,03 Prozent auf 38 370 Zähler.

Die Aufmerksamkeit gilt zunächst den Aussagen zum Wirtschaftsausblick von Loretta Mester, der Chefin der regionalen Notenbank von Cleveland. Später wird Patrick Harker, Chef der regionalen Notenbank von Philadelphia, über die Rolle der US-Notenbank Fed in der Wirtschaft sprechen.

An der Nasdaq zeichnet sich für Technologiewerte, weiterhin gestützt vom Thema Künstliche Intelligenz (KI), eine leicht positive Stimmung ab. So steuert etwa die Nvidia-Aktie auf die Marke von 700 US-Dollar zu. Der technologielastige Nasdaq 100 dürfte denn auch 0,19 Prozent höher mit 17 646 Punkten starten. Erst am Freitag waren Dow, Nasdaq 100 und auch der marktbreite S&P 500 auf Rekordhochs gestiegen.

Die Augen richten sich zudem auf zahlreiche Unternehmen mit Quartalsberichten und Geschäftsausblicken. Im Pharmabereich überzeugte Eli Lilly bereits mit einem überraschend starken Überschuss im Schlussviertel 2023. Zudem liegt auch die Umsatzprognose dank der erwarteten Geschäfte mit Abnehmmitteln für 2024 über den Erwartungen. Die Aktie stieg vor dem Handelsstart um 5,0 Prozent. Zahlen legt zudem das Pharma- und Biotech-Unternehmen Gilead Sciences vor.

Unter den Chemiekonzernen berichtete Dupont über sein viertes Quartal. Zwar rutschte das Unternehmen wegen einmaliger Abschreibungen in die Verlustzone, kündigte aber zugleich ein Aktienrückkaufprogramm an. Der deutsche Industriegasehersteller meldete Linde ein überraschend starkes viertes Quartal und rechnet mit weiter steigenden Ergebnissen im ersten Quartal und Gesamtjahr 2024. Beide Aktien legten vorbörslich um jeweils etwas mehr als 2 Prozent zu.

Symbotic brachen vor dem Handelsstart um knapp 18 Prozent ein, denn der Konzern für Lagerautomatisierung enttäuschte mit seinem Quartalsverlust und auch seine Prognose für das operative Ergebnis des zweiten Geschäftsviertels begeisterte nicht.

An der Nasdaq dürfte die Nvidia -Aktie ihren Rekordlauf fortsetzen. Vorbörslich ging es um weitere 0,8 Prozent nach oben auf knapp unter 700 US-Dollar. Cisco stiegen zugleich um 1,8 Prozent. Der Router- und Switches-Hersteller will mit dem Chiphersteller Nvidia zusammen KI-Infrastrukturlösungen für Unternehmen verbessern./ck/mis