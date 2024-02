IT-Dienstleister Bechtle mit mehr Erlös und Vorsteuerergebnis

NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle hat im vergangenen Jahr trotz zuletzt zurückhaltender Kunden Erlös und Gewinn gesteigert. Auf Basis vorläufiger Eckdaten stieg der Umsatz um 6,8 Prozent auf rund 6,4 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Neckarsulm bekannt gab. Vom Erlös blieben etwa 374 Millionen Euro als Vorsteuergewinn hängen. Das entspricht einem Plus von 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge blieb stabil bei 5,8 Prozent.

Mit den Werten entwickelte sich Bechtle wie vom Vorstand in Aussicht gestellt. Die vollständigen Zahlen will die Geschäftsführung am 15. März veröffentlichen./ngu/men