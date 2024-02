EQS-Adhoc: Frauenthal Holding AG: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023

EQS-Ad-hoc: Frauenthal Holding AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Frauenthal Holding AG: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023



07.02.2024







Nach vorläufigen Abschlussarbeiten wird der Umsatz für das Geschäftsjahr 2023 des Frauenthal Konzerns rund 1,1 Mrd. EUR betragen (Vorjahr 1-12/2022: 1,1 Mrd. EUR).



Das EBITDA 1-12/2023 wird sich voraussichtlich in einem Bereich von 60 MEUR bis 64 MEUR bewegen (Vorjahr 1-12/2022: 82,0 MEUR) 1) .



Das Konzern-EBIT 1-12/2023 wird voraussichtlich in einer Bandbreite von 26 MEUR bis 30 MEUR liegen (Vorjahr 1-12/2022: 49,4 MEUR) 1) .



Der Rückgang im Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der Division Frauenthal Handel. Die Division Frauenthal Automotive erreicht trotz des weiterhin extrem volatilen wirtschaftlichen Umfelds und der schwierigen Rahmenbedingungen (Energiekrise, gestiegene Rohstoffpreise, Produktionsstopps bei Kunden) erneut ein Ergebnis auf Niveau des Vorjahres.



Nach einem außergewöhnlichen Sonderkonjunkturjahr 2022 im Sektor Baunebengewerbe geht das Ergebnis in der Handelsdivision wie zu erwarten auf ein normales Niveau retour. Der Ergebnisrückgang resultiert vor allem aus einem Anstieg des Wareneinsatzes und damit einem Rückgang im Deckungsbeitrag in Kombination mit gestiegenen Kosten (v.a. Personal- und Infrastrukturkosten).



Die Nettofinanzverbindlichkeiten zum 31.12.2023 werden sich voraussichtlich in einer Bandbreite von -77 MEUR bis -81 MEUR bewegen. Dies bedeutet eine Verbesserung im Vergleich zum Stichtag 31.12.2022 um rund 8 bis 11 MEUR.



Die angeführten Werte stellen noch ungeprüfte, vorläufige konsolidierte Konzern-IFRS-Zahlen der Frauenthal Holding AG dar. Der Jahresfinanzbericht sowie der Geschäftsbericht der Frauenthal Holding AG werden am 25. April 2024 veröffentlicht.



1) Im EBITDA und EBIT des Vorjahres sind die fortzuführenden Geschäftsbereiche enthalten, also ohne den verkauften Geschäftsbereich Frauenthal Powertrain.



