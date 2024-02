EQS-News: OHB DC baut neue UHF-Kontrollstation für die Satellitenkommunikation der Bundeswehr

EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Vertrag

OHB DC baut neue UHF-Kontrollstation für die Satellitenkommunikation der Bundeswehr



07.02.2024 / 12:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Im Rahmen des an OHB vergebenen Auftrags wird die bestehende Kontrollstation durch einen Neubau ersetzt, der wesentlich leistungsfähiger sein wird. „Wir freuen uns, dass wir nach der Realisierung der UHF-Kontrollstation in Gerolstein nun die Gelegenheit haben, unsere SatCom-Kompetenz beim Aufbau in Kastellaun erneut einzubringen“, sagt Wilfried Wetjen, Abteilungsleiter für Kommunikationssysteme bei OHB DC. Die UHF-DAMA-Kontrollstation stellt die Verfügbarkeit der Kommunikation über gesicherte, satellitengestützte Funksysteme bereit. Der vorliegende Auftrag umfasst die schlüsselfertige Errichtung der Bodenstation für die Satellitenkommunikation und die Anbindung der Kontrollstation an die Netze der Bundeswehr.



UHF-DAMA-Konstrollstation in Gerolstein. © OHB

Kontakt:

Medienvertreter:

Sabine von der Recke

Vorständin

Tel: +49 421 2020 9823

E-Mail: sabine.recke@ohb.de





Investoren und Analysten:

Marcel Dietz

Investor Relations

Tel: +49 421 2020 6426

E-Mail: ir@ohb.de Die OHB Digital Connect GmbH, ein Tochterunternehmen des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB SE, wurde vom Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) in Koblenz mit der Regenerierung der UHF-DAMA-Kontrollstation in Kastellaun beauftragt. Die Abkürzung UHF steht für „Ultra High Frequency“ und bezeichnet elektromagnetische Wellen im Frequenzband von circa 300 Megahertz bis 3 Gigahertz. Hinter DAMA verbirgt sich der englische Begriff „Demand Assigned Multiple Access”. Dabei handelt es sich um eine Technologie zur vorrübergehenden bedarfsgerechten Zuweisung von Kommunikationskanälen an verschiedene Nutzer. Die UHF-Kontrollstation Kastellaun ist Bestandteil von SATCOMBw, dem satellitengestützten Kommunikationssystem der Bundeswehr und eine zentrale Ressource in der UHF-Truppenkommunikation.Im Rahmen des an OHB vergebenen Auftrags wird die bestehende Kontrollstation durch einen Neubau ersetzt, der wesentlich leistungsfähiger sein wird. „Wir freuen uns, dass wir nach der Realisierung der UHF-Kontrollstation in Gerolstein nun die Gelegenheit haben, unsere SatCom-Kompetenz beim Aufbau in Kastellaun erneut einzubringen“, sagt Wilfried Wetjen, Abteilungsleiter für Kommunikationssysteme bei OHB DC. Die UHF-DAMA-Kontrollstation stellt die Verfügbarkeit der Kommunikation über gesicherte, satellitengestützte Funksysteme bereit. Der vorliegende Auftrag umfasst die schlüsselfertige Errichtung der Bodenstation für die Satellitenkommunikation und die Anbindung der Kontrollstation an die Netze der Bundeswehr.Kontakt:Medienvertreter:Sabine von der ReckeVorständinTel: +49 421 2020 9823E-Mail: sabine.recke@ohb.deInvestoren und Analysten:Marcel DietzInvestor RelationsTel: +49 421 2020 6426E-Mail: ir@ohb.de

07.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com