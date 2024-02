EQS-News: Weitere erfolgreiche Portfoliooptimierungen bei clearvise AG

EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Weitere erfolgreiche Portfoliooptimierungen bei clearvise AG



07.02.2024 / 08:30 CET/CEST

Weitere erfolgreiche Portfoliooptimierungen bei clearvise AG Verkauf der einzigen Biogasanlage an WELTEC Holding

Klare Fokussierung des clearvise-Portfolios auf Onshore-Wind und Photovoltaik

Einspeiseleistung in Klettwitz-Nord wird um rund 9MW AC-seitig erhöht Frankfurt, 07. Februar 2024 – Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent für erneuerbare Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, gibt weitere erfolgreiche Portfoliooptimierungen bekannt.



Mit dem Verkauf der Beteiligung Biogasanlage Samswegen GmbH & Co.KG an ein Unternehmen der WELTEC Holding (www.weltec-biopower.com) bereinigt clearvise das Portfolio um das Segment Biogas. Damit erfolgt eine strategische Konzentrierung auf die beiden Segmente Wind und Photovoltaik. Gleichzeitig kann im Solarpark Klettwitz-Nord durch eine Umstellung der Parksteuerung auf eine dynamische Einspeisung künftig eine Erhöhung der Einspeiseleistung um rund 9 MW AC-seitig erzielt werden. Die erforderliche Zertifizierung wurde erfolgreich abgeschlossen, die erforderlichen Parametrierungs- und Anpassungsarbeiten im Umspannwerk schreiten voran. Danach können bei gleicher installierter Kapazität jährlich rund 1.400 MWh zusätzlich an umweltfreundlichem Grünstrom ins Netz eingespeist werden. Der Solarpark Klettwitz-Nord verfügt über eine installierte Leistung von 90 MWp. Er wurde im Januar 2022 von clearvise erworben und im Mai 2022 in Betrieb genommen. Die Leistungsoptimierung wurde in Kooperation mit GP Joule und Zebotec umgesetzt.



Manuel Sieth, CFO der clearvise erklärt: „Die intelligente Optimierung unseres Portfolios trägt zur kontinuierlichen Steigerung unserer operativen Performance bei und steigert unsere Profitabilität. Die erzielte Leistungssteigerung bei Klettwitz-Nord ist ein weiterer Beweis der kaufmännischen und technischen Expertise unseres Assetmanagement Teams.“



Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, ergänzt: „Aktives Portfoliomanagement ist für den Erfolg unseres Unternehmens von höchster Bedeutung. Wir führen daher laufend Bewertungen unserer Anlagen durch. Der Verkauf der Biogasanlage ist ein Ergebnis dieses Prozesses. Die Beteiligung hat intern viele Ressourcen gebunden, die wir jetzt gewinnbringend für unser Kerngeschäft, den Betrieb von Wind- und Solarparks sowie die Co-Entwicklung von Freiflächen-Photovoltaik nutzen können. Wir freuen uns, mit der Weltec Holding einen erfahrenen Käufer gefunden zu haben, der sich auf den Betrieb von Biogasanlagen spezialisiert hat.“



Bei der Biogasanlage Samswegen handelt es sich um eine kleinere und bereits ältere Anlage mit 0,8 MW Kapazität. Diese wurde erworben, als clearvise noch unter ABO Invest firmierte. Clearvise hat die strategische Entscheidung getroffen, von der Weiterführung der Technologie Biogas Abstand zu nehmen. Mit dem Wegfall der langfristigen Substratlieferverträge durch Schließung des benachbarten Milchviehbetriebs im Zuge der Agrarkrise war ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb der Anlage gefährdet.



Über clearvise

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.



Auf Basis einer Drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).



Kontakt Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult AG Andreas Riedel Jan Hutterer Tel.: +49 (0)160 – 6938984 Tel.: +49 40 60 91 86 65 E-Mail: andreas.riedel@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de

