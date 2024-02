Ford-Beschäftigte in Saarlouis wollen 'anständiges Angebot'

SAARLOUIS (dpa-AFX) - Nach dem angekündigten Rückzug des Ford -Konzerns aus der Autoproduktion in Saarlouis sind die Beschäftigten am Mittwoch (12.15 Uhr) zu einer Betriebsversammlung eingeladen. Nach einem Bericht der Geschäftsleitung will der Betriebsrat über den Stand der Sozialtarifverhandlungen informieren. Nachdem nach Aussagen des Vorsitzenden Markus Thal "rund um die Uhr" verhandelt worden sei, erwarteten Betriebsrat und IG Metall bis zuletzt ein Ergebnis. Für den, dass dies nicht zufriedenstellend sei, kündigte die IG Metall kurzfristig eine Urabstimmung an. Dann entscheidet die Mehrheit der gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter über einen Arbeitskampf. Rund 98 Prozent der Belegschaft sind laut Thal Mitglied der IG Metall.

Seit Jahresbeginn hat sich die Zahl der Ford-Beschäftigten im Saarland, wie mit der Konzernleitung vereinbart, von 4500 auf 3850 reduziert. Im Gegenzug zum Personalabbau sichert eine Betriebsvereinbarung rund 1000 Ford-Beschäftigten einen Arbeitsplatz bis Ende des Jahres 2032 zu./ksp/DP/jha