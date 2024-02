Siemens Energy fährt Gewinn ein – „Wir haben kein Strukturproblem“

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 (per Ende September) schwarze Zahlen geschrieben und damit den Anteilsscheinen am Mittwoch Aufwind gegeben. Laut IG-Indikation notiert bis zum Vormittag ein Plus von 0,74 Prozent auf der Kurstafel, was einem Stand von rund 14,35 Euro entspricht.

Dank Sondereffekten – Siemens Energy erwirtschaftet 1,6 Milliarden Euro

Hintergrund für den Gewinn waren im Fachjargon sogenannte Sondereffekte. Vor allem Beteiligungsverkäufe hätte zu einem Überschuss nach Steuern von 1,6 Milliarden Euro geführt. Im Vorjahreszeitraum habe der Konzern einen Verlust von 598 Millionen Euro erzielt, hieß es.

Das Ergebnis beeinträchtigt hätten abermals die Qualitätsmängel in den Reihen von Siemens Gamesa, der spanischen Windturbinentochter.

„Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, die Qualitätsprobleme in unserem Onshore-Windgeschäft zu lösen und das Wachstumspotenzial für den Rest des Unternehmens auszuschöpfen“, hieß es von Vorstandschef Christian Bruch.