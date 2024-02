EQS-Adhoc: EQS Group AG: EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2023 aufgrund von einmaligen Transaktionskosten reduziert

EQS-Ad-hoc: EQS Group AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

EQS Group AG: EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2023 aufgrund von einmaligen Transaktionskosten reduziert



08.02.2024 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EQS Group AG – Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2023 aufgrund von einmaligen Transaktionskosten reduziert München, 8. Februar 2024. Die Pineapple German Bidco GmbH hat am 4. Dezember 2023 an die Aktionäre der EQS Group AG (die „Gesellschaft”) ein Übernahmeangebot (das „Übernahmeangebot“) zum Erwerb aller auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft („EQS-Aktien“) gegen Zahlung einer Barleistung in Höhe von EUR 40,00 je EQS-Aktie abgegeben. Am 2. Februar 2024 wurde das Übernahmeangebot vollzogen. Als Folge des Vollzugs des Übernahmeangebots werden der Gesellschaft einmalige Transaktionskosten in Höhe eines einstelligen Millionenbetrags zu Lasten des Ergebnisses der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 entstehen. Infolgedessen reduziert der Vorstand seine Ergebnisprognose und erwartet derzeit ein EBITDA für das Gesamtgeschäftsjahr 2023 in der Bandbreite von EUR 1.5 Mio. bis EUR 2.5 Mio., nachdem er zuvor eine Bandbreite von EUR 9 Mio. bis EUR 11 Mio. erwartet hatte. Mitteilende Person: André Marques, Finanzvorstand (CFO) Kontakt: André Marques CFO Tel.: +49 89-444430-033 Email.: andre.marques@eqs.com



Ende der Insiderinformation

08.02.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com