Ölpreis - WTI - Saisonal spannend

Im vergangenen Jahr hat der Ölpreis die 200-Wochen-Linie (akt. bei 72,06 USD) mehrfach als Sprungbrett nach oben genutzt. Im Dunstkreis der langfristigen Glättungslinie hat das „schwarze Gold“ zudem regelmäßig markante Lunten ausgeprägt. Kann der Ölpreis aktuell beide Verhaltensmuster möglicherweise wiederholen? Beim Lösen von der beschriebenen massiven Unterstützung könnte eine traditionell saisonal starke Phase helfen. Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends kann der Ölpreis von Anfang Februar bis Anfang März um rund 8 % zulegen. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Ölpreisnotierungen beträgt in diesem Zeitraum knapp 71 %. Charttechnisch wünschenswert, wäre in diesem Zusammenhang eine nachhaltige Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 78,03 USD). Letzteres würde für eine kurzfristige Bodenbildung sprechen, welche perspektivisch immerhin ein rechnerisches Kursziel von rund 10 USD bereithalten würde. Gelingt der diskutierte Befreiungsschlag, dann gehen Zyklik und Charttechnik tatsächlich Hand in Hand. Als engmaschige Absicherung bietet sich indes die eingangs erwähnte langfristige Glättungslinie an.

Ölpreis - WTI (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Ölpreis - WTI

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

