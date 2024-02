Ethereum Kurs nahe 2.500 Dollar – Bitcoin springt über 46.000er-Marke

Die Bitcoin-Rallye hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag weiter fortgesetzt. Mit rund 46.400 Dollar kostet eine Einheit zwischenzeitlich so viel wie seit dem Debüt der Bitcoin-Spot-ETFs in den USA nicht mehr. Nun könnten Anleger die 50.000-Dollar-Marke ins Auge fassen. Für den Ethereum Kurs geht es auf rund 2.452 Dollar aufwärts. Als Zugpferd Nummer eins könnte sich nun das Bitcoin-Halving entpuppen.

Nach Spot-ETF-Lancierung in den USA: Kapitalzufluss beschert Liquidität

Einen Monat nach Lancierung der ETF-Anlagevehikel scheint sich die Wirkung allmählich zu entfalten. Das Öffnen der Schleusen des ETF-Marktes in den Vereinigten Staaten beschert dem Markt kräftig Liquidität und ist Wasser auf die Mühlen der Anleger. Am 10. Januar hat die Securities and Exchange Commission (SEC) erstmals in der US-Geschichte sogenannte Bitcoin-Spot-ETFs zugelassen. Nur einen Tag später wurde der Handel gestartet.