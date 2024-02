ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Carl-Zeiss-Meditec-Ziel auf 59 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 52 auf 59 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Der Hersteller medizintechnischer Geräte habe profitabler gewirtschaftet als erwartet, schrieb Analystin Anchal Verma in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte die Profitabilität im zweiten Geschäftsquartal wieder nachlassen im Vergleich zum ersten./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024 / 19:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2024 / 00:15 / GMT

