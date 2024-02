ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für L'Oreal auf 465 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für L'Oreal nach hohen Kursverlusten infolge einer Nachfrageschwäche in Asien von 475 auf 465 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die fundamentale Lage des Kosmetikkonzerns bleibe stark, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings mangele es auf kurze Sicht an Impulsen. Das Umsatzwachstum und die Margen dürften voraussichtlich im späteren Jahresverlauf wieder zulegen./bek/edh

