EQS-Adhoc: Siltronic gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und einen Dividendenvorschlag von EUR 1,20 für das Geschäftsjahr 2023 bekannt

EQS-Ad-hoc: Siltronic AG / Schlagwort(e): Prognose/Dividende

Siltronic gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und einen Dividendenvorschlag von EUR 1,20 für das Geschäftsjahr 2023 bekannt



12.02.2024 / 17:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc Mitteilung / Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com

Siltronic gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und einen Dividendenvorschlag von EUR 1,20 für das Geschäftsjahr 2023 bekannt München, Deutschland, 12. Februar 2024 - Der Vorstand der Siltronic AG hat heute die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 verabschiedet. Aufgrund der anhaltenden Nachfrageschwäche, vor allem bedingt durch erhöhte Lagerbestände bei Kunden und den damit einhergehenden weiteren Verschiebungen von Liefermengen, erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr 2024 die folgende Entwicklung: Umsatz in der Größenordnung des Vorjahres (Wechselkursannahme: EUR/USD: 1,10) bei stabilen Durchschnittspreisen

Erstes Halbjahr 2024 wird auf dem Niveau des zweiten Halbjahres 2023 erwartet

EBITDA-Marge, vor Ramp-Kosten, ebenfalls in der Größenordnung des Vorjahres; Ramp-Kosten der neuen 300 mm Fabrik in Singapur werden die EBITDA-Marge gegenüber dem Vorjahr um bis zu 3 Prozentpunkte belasten

Kostenseitige Erholung vor allem bei Energie und Material wird durch ein im Vergleich zum Vorjahr niedrigeres Währungssicherungsergebnis und steigende Personaltarife kompensiert

Abschreibungen verdoppeln sich nahezu gegenüber dem Vorjahr

Im Ergebnis deutlicher Rückgang des EBIT

Investitionen planmäßig gegenüber dem Vorjahr mehr als halbiert

Netto-Cashflow gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert, jedoch weiterhin signifikant negativ Angesichts der erwarteten Entwicklung des Geschäftsjahres 2024 schlägt der Vorstand der Hauptversammlung vor, die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr auf

EUR 1,20 zu reduzieren. Eine darüber hinausgehende generelle Änderung der Dividendenpolitik ist nicht vorgesehen. Der vollständige und geprüfte Geschäftsbericht des Jahres 2023 erscheint am 12. März 2024. Zusatzinformationen: ISIN: DE000WAF3001

WKN: WAF300

Deutsche Börse: WAF

Zulassung: Amtlicher Markt (Prime Standard),

Frankfurter Wertpapierbörse Kontakt:

Verena Stütze

Leiterin Investor Relations & Communications

Tel.: +49 (0)89 8564 3133

E-Mail: investor.relations@siltronic.com Wichtiger Hinweis Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige Siltronic betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siltronic-Managements, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Siltronic liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Siltronic (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Siltronic übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Dieses Dokument enthält - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2022 der Siltronic AG.



Ende der Insiderinformation

12.02.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com