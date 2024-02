EQS-News: VEDES AG komplettiert Vorstandsteam

EQS-News: VEDES AG / Schlagwort(e): Personalie

VEDES AG komplettiert Vorstandsteam



12.02.2024 / 12:00 CET/CEST

Nürnberg, 12. Februar 2024 – Der Aufsichtsrat der VEDES AG hat mit Wirkung zum 1. Mai 2024 Mathias Kempe (45) in den Vorstand berufen. Er wird künftig die Ressorts Einkauf und Logistik innerhalb der Unternehmensgruppe verantworten. Nach seinem Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Dresden war der gebürtige Dresdner bei renommierten Unternehmen wie Infineon Technologies, Amazon und Tech Data tätig. In den vergangenen fünfeinhalb Jahren bekleidete er bei der Takkt AG diverse Führungspositionen im Bereich Supply Chain, wobei sein Schwerpunkt auf Einkauf, Logistik und Bestandsmanagement lag. Mit der Berufung von Mathias Kempe ist der Generationswechsel im Vorstand der VEDES AG abgeschlossen. Mit Ablauf ihrer Verträge werden die langjährigen VEDES Vorstandsmitglieder Dr. Thomas Märtz zum 31. Dezember 2024 und Achim Weniger zum 28. Februar 2025 planmäßig ausscheiden. Dazu der Aufsichtsratsvorsitzende der VEDES AG, Rainer Wiedmann: „Wir danken Dr. Thomas Märtz und Achim Weniger sehr, dass sie für einen geordneten Übergang zur Verfügung stehen. Mit den Vorstandsmitgliedern Julia Graeber, Dominik Freiherr von Rodde und Mathias Kempe ist die VEDES bestens für die Zukunft aufgestellt, um den Wandel im Spielwarenfachhandel aktiv zu gestalten.“



Kontakt:

Eva-Maria Kusch

VEDES AG

Tel.: +49(0)911.6556.233

E-Mail: kusch@vedes.com Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49(0)89.8896906.25

E-Mail: vedes@better-orange.de

