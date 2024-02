Dow Jones Index Analyse: Trendbruch!

Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones Industrial Average (DJIA) erlitt nach Vorstellung der US-Verbraucherpreise einen herben Dämpfer und hat sich sichtlich von seinen Rekordständen entfernt. Außerdem kam es in der seit Oktober letzten Jahres bestehenden und äußerst steilen Kursrallye zu einem Aufwärtstrendbruch, was nun eine gesunde Konsolidierung auslösen könnte. Per Tagesschlusskurs wurde diese Annahme bereits bestätigt.

Die mögliche Verschiebung von Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Federal Reserve könnte die Märkte auf Sicht der nächsten Wochen belasten, für den Dow Jones hieße das von nun an Korrekturpotenzial auf 37.821 und darunter die Verlaufshochs aus 2022 bei 36.954 Punkten. Dies entspräche im Übrigen einem Abschlag von 3,46 Prozent.

Nach Beendigung der Konsolidierung könnten wieder Schnäppchenjäger zuschlagen, für eine Stabilisierung sorgen und die übergeordnete Kursrallye erneut anfeuern. Hierbei könnte der Dow wie ursprünglich geplant an sein projiziertes Kursziel gelegen um das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 40.150 Punkten zulegen.

Sollte die favorisierte Konsolidierung ausbleiben und der Dow zeitnah wieder über seine Rekordstände von 38.929 Punkten zulegen, könnte das übergeordnete Kursziel von 40.150 Punkten entsprechend früher erreicht werden. Für alle Börsenenthusiasten befindet sich darüber eine weitere mittelfristige Kurszielmarke bei 42.124 Zählern.