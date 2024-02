Kion Group - Modell + Boden = doppelt attraktiv?

Jede Woche filtern wir anhand von insgesamt sieben – mehrheitlich trendfolgenden Indikatoren – die 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Diese objektive Auswertung fördert immer wieder gleichermaßen spannende wie aussichtsreiche Tradingkandidaten zu Tage. In dieser Woche weiß mit der Kion-Aktie ein Titel zu gefallen, welcher zuletzt nicht gerade als Liebling von Anlegerinnen und Anlegern galt. Zu der Indikatorauswertung kommt eine überaus spannende Chartkonstellation hinzu. Nach der Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 36,05 EUR) gelang zuletzt auch noch der Sprung über die Hochs des vergangenen Jahres bei 40 EUR. Dank dieser Entwicklung liegt inzwischen eine Bodenbildung vor (siehe Chart). Rein rechnerisch hält diese ein Kurspotenzial von rund 12 EUR bereit. Perspektivisch sind also wieder Notierungen oberhalb der Marke von 50 EUR möglich. Auf dem Weg in diese Region markiert das Hoch vom Juli 2022 ein wichtiges Etappenziel. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, nicht mehr nachhaltig unter die Hochpunkte vom Mai und Juli vergangenen Jahres bei 39,04/38,90 EUR zurückzufallen.

Kion Group (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Kion Group

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

