Ethereum Kurs steigt über 2.800 Dollar – Höchster Stand seit Mai 2022

Die Nachfrage nach Ether (ETH) will derzeit nicht abreißen. Mit über 2.800 Dollar kostete eine Einheit zuletzt so viel wie seit Mai 2022 nicht mehr. Die Zuflüsse in börsengehandelte US-Bitcoin-Spot-ETFs fungieren als entscheidender Katalysator für die Börsenhausse. Neben Privatanlegern dürften insbesondere institutionelle Investoren der Rallye Tag für Tag neuen Schwung verleihen, was auch Krypto-Werten aus den zweiten und dritten Reihen wie etwa Ether in die Karten spielt.

Eigendynamik am Markt nährt Börsenhausse – Risiken steigen

Am Markt hat sich mittlerweile eine Eigendynamik entfaltet, welche der Rallye neuen Schwung verleiht. Die Hausse nährt sich in diesem Zusammenhang nahezu von selbst. Unter Marktteilnehmern schwingt die subtile Angst mit, die Rally verpassen zu können.

Die meisten Anleger beschäftigen sich angesichts spektakulärer Preisniveaus lediglich mit neuen Kursfantasien und vergessen dabei die Kehrseite der Medaille. Die jüngste Kurseuphorie sollte auf der Gegenseite immer wieder zur Vorsicht mahnen. Die Volatilität könnte in den kommenden Tagen weiter ausgeprägt ausfallen. Bemerkenswert bleibt zudem, dass Anleger, die am Dienstag zwischenzeitlich dominierenden Zinssorgen rasch haben abschütteln können. Die US-Verbraucherpreise hatten mit 3,1 Prozent deutlich über den Erwartungen gelegen (2,9 Prozent). Im Monat zuvor wurden in diesem Fall noch 3,4 Prozent ausgewiesen. Die Kernrate der Teuerung konnte die durch Ökonomen getätigten Prognosen von 3,7 Prozent nicht erfüllen. Mit 3,9 Prozent lag der Wert so hoch wie im Monat zuvor.