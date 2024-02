S&P 500® - Die Luft wird dünner

Seit Ende Oktober konnte der S&P 500® in 14 von 15 Wochen zulegen und hat damit eine unglaubliche Erfolgssträhne auf das Börsenparkett gelegt. In der Spitze stiegen die amerikanischen Standardwerte dabei von 4.100 auf 5.048 Punkte. Ist dieser fulminante Lauf mit einem Kursplus von 23 % binnen weniger Wochen nun ausgelaufen? Das ist für Anlegerinnen und Anleger derzeit eine absolute Schlüsselfrage. Charttechnisch gibt es zumindest eine Reihe von Bremsfaktoren, welche auf eine Verschnaufpause hindeuten. So musste das Aktienbarometer jüngst ein Abwärtsgap bei 5.017/5.003 Punkte hinnehmen. Ein solche Abrisskante nach einer solchen Kursrally war in der Vergangenheit oftmals der Startschuss zumindest für eine Konsolidierung. Als weiteres Warnsignal sehen wir die negativen Divergenzen seitens verschiedener Indikatoren (z. B. RSI, MACD) an. Beide Phänomene fallen unter zyklischen Gesichtspunkten in eine korrektive Phase. So zeichnet sich die zweite Februarhälfte im US-Wahljahr häufig durch saisonalen Gegenwind aus. Die Hochs bei rund 4.800 Punkten – verstärkt durch die 50-Tages-Linie (akt. bei 4.795 Punkten) – definieren aktuell einen ersten wichtigeren Rückzugsbereich.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

