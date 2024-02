EQS-News: cyan AG: Kundenbasis für Cybersecurity-Lösungen deutlich ausgebaut und strategische Weichenstellungen vollzogen

EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Sonstiges

cyan AG: Kundenbasis für Cybersecurity-Lösungen deutlich ausgebaut und strategische Weichenstellungen vollzogen



16.02.2024 / 08:15 CET/CEST

cyan AG: Kundenbasis für Cybersecurity-Lösungen deutlich ausgebaut und strategische Weichenstellungen vollzogen



München, 16. Februar 2024 – Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 hohe Wachstumsraten bei den Abonnements-Zahlen für Cybersecurity-Produkte erzielt. Im Vergleich zum Jahr 2022 wurde die Zahl der Endkunden um 71 % gesteigert. Damit verfügt cyan im wachstumsstarken Kerngeschäft mit intelligenten Cybersecurity-Lösungen über eine hervorragende Ausgangslage für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 und über einen guten Aufsatzpunkt für die monatlichen Recurring Revenues.



Thomas Kicker, CEO der cyan AG: „Unser Kerngeschäft Cybersecurity wächst dynamisch. Die enorme Steigerung unserer Endkunden stimmt mich äußerst zuversichtlich für das Jahr 2024. Wir sind mit unseren Produkten in einem ganz wichtigen Bereich aktiv: die Sicherheit im digitalen und vernetzten Raum. Bei cyan wollen wir Cybersecurity auf ein neues Level heben. Dazu werden wir sowohl neue Produkte in den Markt einführen als auch neue Kundensegmente über strategische Partnerschaften erschließen. In meinen ersten Wochen als CEO haben mein Kollege Markus Cserna und ich bereits wichtige Weichenstellungen vorgenommen, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Durch den Verkauf unseres BSS/OSS Segments konnten wir einiges an Komplexität aus der Gruppe herauszunehmen. Dies werden wir nun nutzen, um interne Prozesse zu vereinfachen und mit einem teilweise neuen und vor allem schlankerem Team in das neue Geschäftsjahr zu starten.“



Mit der erfolgreichen Veräußerung des BSS/OSS-Segments (i-new) im Dezember 2023 wurde das Nicht-Kerngeschäft verkauft und der strategische Fokus geschärft. Die Konzentration auf das zukunftsorientierte Cybersecurity-Geschäft unter der Marke „cyan digital security“ ebnet den Weg zu mittelfristig profitablem Wachstum, ausgehend von dem stark wachsenden Cybersecurity-Markt und einer deutlich reduzierten Kostenbasis. Als Teil der neuen Strategie werden insbesondere Telekommunikationsanbieter und deren Endkunden von dem verbesserten Kernprodukt „OnNet Core“ profitieren. Dabei ist eine schnellere Implementierung in nur wenigen Wochen möglich. Somit können die Partner von cyan ebenfalls mit schnelleren Umsätzen planen. Das Produkt soll verstärkt an Neu- aber auch Bestandskunden vertrieben werden. Ein weiterer strategischer Eckpunkt ist die Erschließung neuer Branchen für die Cybersecurity-Lösungen. Dazu setzt cyan auf neue strategische Partnerschaften, mit denen das Unternehmen insbesondere in den Banken- und Versicherungssektor vorstoßen wird. Die Partnerschaften sollen dabei den Projekt- und den Produktbereich umfassen.



