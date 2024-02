Lufthansa-Piloten zu Solidaritätsstreik mit Discover aufgerufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Arbeitskampf bei der Lufthansa -Tochter Discover Airlines erhöht die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit den Druck. Erstmals hat sie Piloten der Muttergesellschaft Lufthansa zu einem Solidaritätsstreik für die ebenfalls streikenden Discover-Kollegen aufgerufen. Die am Freitag mitgeteilte Unterstützungsaktion ist aber auf die nur wenige Flugzeuge zählende Teilflotte der Boeing 787 beschränkt. Hier sollen am Montagvormittag (19. Februar) fünf Abflüge in Frankfurt zwischen 8.00 und 12.00 Uhr bestreikt werden./ceb/DP/nas