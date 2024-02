Neues Allzeithoch wird abverkauft - Rheinmetall setzt Rally fort

Das deutsche Börsenbarometer startete furios in den Handelstag und kletterte nach einer Aufwärtskurslücke zum Handelsstart am späten Vormittag auf ein neues Allzeithoch knapp unterhalb der 17.200er Marke.

Am Nachmittag ging es dann zwar zwischenzeitlich über 100 Punkte gen Süden ausgehend vom Tageshoch, am Ende de Tages stand dennoch ein Plus von 70 Punkten auf 17.117 Punkte zu Buche.

Es sind letztlich die Erwartungen an Zinssenkungen, die weiterhin robuste Wirtschaftsentwicklung in den USA sowie überwiegend gute Quartalszahlen, die die Rekordrally an den Aktienmärkten befeuern. Der Zeitpunkt für erste Zinssenkungen scheint derzeit in den Hintergrund zu rücken, wichtig ist Marktteilnehmern allein, dass es sie bald geben wird.

Rheinmetall-Aktie setzt Rekord Jagd fort

Im Dax setzten die Aktien von Rheinmetall ihre Rekordrally fort und schlossen 2,9 Prozent höher. Mit der am Freitag begonnenen Münchner Sicherheitskonferenz bleiben Rüstungsaktien im Fokus. Die zuletzt ebenfalls stark gelaufenen Papiere von Hensoldt sowie des Börsenneulings Renk fielen jedoch zurück.

Airbus mit erneuten Verlusten

Airbus weiteten ihre Vortagesverluste um 1,7 Prozent aus. Den Markt verstimmt nach wie vor der vorsichtige Ausblick des Flugzeugbauers. Lieferkettenprobleme verzögerten die Produktionsanläufe, sagte ein Analyst. (mit Material von dpa-AFX)