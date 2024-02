Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwächerer Wochenstart - Rüstung bleibt gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag seinen jüngsten Rekordlauf nicht fortgesetzt. Wenige Minuten nach dem Xetra-Start stand der deutsche Leitindex 0,22 Prozent tiefer auf 17 079,94 Zähler. Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 0,5 Prozent auf 26 016,20 Punkte nach. Für den EuroStoxx 50 , den Leitindex der Euroregion, ging es um 0,3 Prozent nach unten.

Die US-Börsen waren am Freitag nahe ihrer Tagestiefs aus dem Handel gegangen und liefern damit keinen frischen Schwung. Dies gilt umso mehr für den Wochenauftakt, da in den USA Feiertag ist und die Börsen in New York geschlossen bleiben.

Rüstungswerte legten am Montag hingegen in Deutschland weiter zu, getrieben von der Aussicht auf steigende Verteidigungsausgaben. Die Aktien von Rheinmetall kletterten erstmals über die 400-Euro-Marke./ajx/jha/